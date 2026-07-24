موج عزیمت دلدادگان زیارت اربعین ادامه دارد

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، خیل زائران دلداده از اقصی نقاط کشورمان این روزها در حال عزیمت به سمت عراق هستند.

به گزارش کیهان، در حالی که 10 روز تا اربعین حسینی باقی مانده است، خیل مشتاقان زیارت عتبات عالیات از نقاط مختلف کشور از روزهای گذشته سفر خود به عراق را آغاز کرده‌اند و این موج از دلدادگان زیارت اربعین در حال افزایش است.

تردد زائران از مرزهای ششگانه شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین و... به صورت روان در حال انجام است. حتی تجاوز دشمن آمریکایی به منطقه مرزی شلمچه در روزهای گذشته نیز تاثیری در تردد زائران به سمت عراق نداشته است. در این بین دستگاه‌های مختلف اعم از بخش‌های مختلف پلیس، هلال احمر، اورژانس و وزارت بهداشت، سازمان راهداری، وزارت کشور و... با تشکیل ستادهای ویژه در کنار موکب‌های خدمتگزار مردمی مشغول خدمت رسانی به زوار سیدالشهدا(ع) هستند.

سازمان‌های مختلف هریک به فراخور مسئولیتشان توصیه‌های مهم امنیتی، بهداشتی، انتظامی و... را به زائران ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به تأکید بر ثبت‌نام در سامانه سماح، اطمینان داشتن از اعتبار حداقل 6 ماهه گذرنامه، مراقبت از تغذیه و پیشگیری از گرمازدگی در طول سفر اشاره کرد.

زمان ایستایی زائران در مرز فقط ۴ ثانیه

در همین حال، فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه بازدید از مرز شلمچه از روان بودن تردد زائران اربعین خبر داد.

سردار احمدرضا رادان با بیان اینکه انتظار داریم در چند روز آینده پذیرای جمعیت بیشتری در پایانه‌های مرزی باشیم، افزود: خوشبختانه هماهنگی کاملی با دوستان عراقی برقرار است و سامانه «سجاد» در این مرز و نیز در طرف عراقی برقرار است که بر این اساس، مدت‌زمان ایستایی هر زائر برای شناسایی هویت و ثبت مهر گذرنامه نزدیک ۴ ثانیه طول می‌کشد.

وی از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و تأکید کرد: تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاه‌تر برنامه‌ریزی کرده و خروج از کشور را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.

استقرار پلیس مهاجرت ایران در ۴ شهر عراق

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا نیز روز گذشته با تشریح آخرین اقدامات برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: از ابتدای سال حدود ۷۵۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی صادر شده که بیش از ۶۵۰ هزار جلد آن از ابتدای ماه محرم سال جاری صادر و در اختیار زائران قرار گرفته است که رقم قابل توجهی است.

به گزارش ایسنا، سردار امید نودهی با اشاره به آمار تردد زائران افزود: از ابتدای ماه صفر حدود ۵۰۰ هزار نفر از هموطنان به عتبات مشرف شده‌اند و در ۲۴ ساعت گذشته نیز حدود

۱۵۰ هزار نفر از چهار مرز اربعین و همچنین فرودگاه‌هایی که پرواز به مقصد عراق دارند، از کشور خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس تدابیر سردار فرمانده و هیئت‌رئیسه فراجا این بوده که پلیس خدمات خود را در کشور عراق نیز برای زائران عزیز ادامه دهد، اظهارداشت: امروز اعزام کارشناسان پلیس مهاجرت و گذرنامه به چهار شهر زیارتی نجف، کربلا، کاظمین و سامرا داریم و همکاران خدمات لازم را به زائران ارائه خواهند کرد.

مرزهای چیلات و سومار به روی زائران اربعین گشوده شد

همچنین قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در روزهای اخیر اعلام کرد: امسال به صورت آزمایشی و بسیار محدود دو تا از مرزها، یکی مرز چیلات در استان ایلام و شهرستان دهلران به صورت آزمایشی برای مردم خود شهرستان و منطقه بازگشایی خواهد شد. اگر جواب داد و زیرساخت‌ها آماده شد برای سال‌های آینده امکان عبور کاروان‌ها نیز از این مرز فراهم خواهد شد. یک مرز هم در استان کرمانشاه، مرز سومار که یک مرز اقتصادی است، شرایطی برای عبور آزمایشی و محدود مردم خود منطقه فراهم شده است. از سایر شهرستان‌ها فعلاً برای این دو مرز برنامه نداریم، اما مردم خود منطقه به صورت آزمایشی از این دو رمز تردد خواهند کرد. مرزهای اربعینی ما از سال آینده تبدیل به هشت مرز خواهد شد. شش مرز شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین به علاوه دو مرز چیلات و سومار برای تردد زائران اربعین حسینی خواهند بود. دو مرز چیلات و سومار امسال به صورت آزمایشی و سال آینده به صورت رسمی برای تردد بازگشایی می‌شوند. وی ادامه داد: به خاطر گرمای هوا و ایجاد فرصت برای بقیه زوار از مردم تقاضا می‌کنیم که سفر اربعین را طوری مدیریت کنند که در حداقل زمان زیارت اربعین مشرف شده و به کشور بازگردند. از همه مرزها استفاده کنند. همه مرزها در بهترین شرایط و آمادگی هستند. تفاوتی از نظر آمادگی ندارند. من توصیه می‌کنم به نسبت فاصله‌ای که بین شهر محل اقامت مرز عبوری خود را انتخاب کنند.