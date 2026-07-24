پیاتزا در تیم ملی ماندنی است باید مشکلات را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم

سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون والیبال با تأکید بر بحرانی بودن شرایط تیم ملی گفت تا زمانی که مشکلات را نپذیریم، راه‌حلی وجود ندارد و تغییر مربی به‌تنهائی نمی‌تواند ناکامی‌های والیبال ایران را برطرف کند.

تیم ملی والیبال ایران پرونده حضورش در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را در حالی بست که روبرتو پیاتزا در دومین سال حضور روی نیمکت این تیم، از نظر نتیجه‌گیری نتوانست انتظارات را برآورده کند. ایران که سال گذشته با شش پیروزی و کسب رتبه هشتم مرحله مقدماتی تا آستانه حضور در مرحله نهائی پیش رفت و تنها به دلیل میزبانی چین از رسیدن به جمع هشت تیم پایانی بازماند، این بار با کسب تنها سه پیروزی و 9 شکست و قرار گرفتن در رتبه چهاردهم جدول، بخش زیادی از مسابقات را در نیمه پایین جدول سپری کرد و تا روزهای پایانی نیز خطر سقوط را احساس می‌کرد.

حمایت فدراسیون والیبال از پیاتزا

همین نتایج موجب شد که زمزمه‌هایی درخصوص برکناری سرمربی تیم ملی والیبال مطرح شود اما تقوی رئیس فدراسیون والیبال در تازه‌ترین صحبت‌هایش تأکید کرد که قرارداد پیاتزا تا پایان سال است و با تغییر مربی صورت مسئله پاک نمی‌شود. میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، با اشاره به عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ اظهار کرد: حال والیبال خوب نیست و ما دچار بحران شده‌ایم. وقتی مردم این موضوع را متوجه می‌شوند، باید پاسخگو باشیم. نخستین قدم این است که بپذیریم ایراد داریم، زیرا تا زمانی که وجود مشکل را قبول نکنیم و تصور کنیم این شرایط به‌سادگی می‌گذرد، اتفاقی نخواهد افتاد. اگر بخواهیم به‌سادگی از کنار این وضعیت عبور کنیم، در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز با همین مشکلات روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: پیام‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنیم و جالب اینجاست که برخی از این نظرات کاملاً متضاد هستند. عده‌ای معتقدند باید مربی را تغییر دهیم، اما گروهی دیگر یادآوری می‌کنند که لوزانو را تغییر دادیم و برابر اوکراین شکست خوردیم، کواچ را عوض کردیم و مقابل ترکیه باختیم؛ بنابراین مشکل تنها با تغییر مربی حل نمی‌شود. به‌راحتی می‌توان برای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد، اما واقعیت این است که مشکلات والیبال فراتر از تغییر سرمربی است. وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ناکامی‌های تیم ملی را متوجه کادر فنی می‌داند، گفت: همان‌طور که با وجود فراهم کردن همه شرایط برای تیم ملی، خودم را از مسئولیت مبرا نمی‌دانم، درباره کادر فنی نیز همین نگاه وجود دارد و همه در این نتایج سهم دارند. رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به شرایط تیم ملی تأکید کرد که در وضعیت فعلی باید تصمیمات مدیریتی اتخاذ شود و حمایت از کادر فنی در اولویت قرار گیرد. کمتر از دو ماه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا باقی مانده و با توجه به فرصت محدود، امکان مذاکره، توافق و عقد قرارداد با یک مربی خارجی وجود ندارد. رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه قرارداد روبرتو پیاتزا تا پایان سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد، افزود: عملکرد او پس از پایان قرارداد ارزیابی خواهد شد، اما برنامه فعلی فدراسیون ادامه همکاری با این سرمربی تا سال ۲۰۲۸ است.از رسانه‌هایی که مدام بر تغییر سرمربی تأکید می‌کنند، این سؤال را دارم که آیا امروز جامعه والیبال ظرفیت روانی سپردن تیم ملی به یک مربی ایرانی را دارد؟ نباید اصرار داشته باشیم در این شرایط فرد خاصی وارد چرخه تیم ملی شود.در فاصله ۵۰ روز مانده تا قهرمانی آسیا، تیم ملی به آرامش نیاز دارد و نباید فضای بحران ایجاد شود. تیم ملی نیز در این رقابت‌ها با مربی ایرانی به میدان نخواهد رفت. وی ادامه داد: عملکرد تیم ملی در سال گذشته و امسال نوسان‌هایی داشته است، اما نمی‌توان با مشاهده نخستین افت، تصمیم به تغییر سرمربی گرفت. فدراسیون از پیاتزا حمایت می‌کند، اما در عین حال اگر ایراداتی وجود داشته باشد، در جلسات کارشناسی به او منتقل خواهد شد. پیاتزا نیز به وجود مشکلات واقف است و در جلسات اخیر این موضوع را پذیرفته است. نخستین جمله او پس از پایان لیگ ملت‌ها این بود که باید مشکلات تیم ملی را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگاه او تک‌بعدی نیست و برای حل مشکلات آمادگی دارد.

کارخانه: می‌توانیم در قهرمانی آسیا جبران کنیم

مصطفی کارخانه مشاور ارشد فنی فدراسیون والیبال با حمایت از پیاتزا عنوان داشت: دیگر زمان زیادی در اختیار نداریم. اگر بخواهیم مربی دیگری بیاوریم، او باید در این یک ماه و نیم با توانمندی‌های والیبال ایران و بازیکنان آشنا شود که کار بسیار سختی است. بنابراین به نظر من باید همچنان اعتماد کنیم. تا زمانی که پیاتزا حضور دارد، باید از او حمایت کنیم و به مسیرش ادامه دهد و به او اعتماد داشته باشیم. وی ادامه داد: من فکر می‌کنم ما در مسابقات قهرمانی آسیا می‌توانیم نتایج را جبران کنیم و روند رو به رشد والیبال ایران را ادامه بدهیم. پیاتزا جزو مربیان خوب دنیاست و تا زمانی که هدایت تیم را برعهده‌ دارد، باید از او حمایت کنیم. والیبال ما انتظارات بالایی ایجاد کرده است. در این مسابقات عملکرد خوبی نداشتیم و می‌توانستیم بهتر باشیم اما در هر صورت تنها حدود یک ماه و نیم تا مسابقات مهم قهرمانی آسیا زمان باقی مانده است. در چنین فرصت کوتاهی بسیار سخت است که بخواهید به دنبال یک مربی جدید برویم و انتظار داشته باشید او در این مدت کوتاه می‌تواند کار خارق‌العاده‌ای انجام دهد و بازیکنان را به طور کامل بشناسد. بنابراین بهترین کار این است که از سرمربی تیم حمایت کنیم، اعتماد داشته باشیم و اجازه بدهیم بچه‌ها کارشان را انجام دهند. در شرایط فعلی وظیفه همه ما حمایت از تیم ملی است.