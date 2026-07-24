* سیروس پورموسوی تنها سه هفته پس از انتخاب به عنوان سرمربی ذوب‌آهن، جای خود را به عبدالله ویسی داد. مدیران ذوب‌آهن هشتم تیر پورموسوی را جانشین جلال امیدیان معرفی کرده بودند و او نیز تمرینات تیم را آغاز کرد و در جذب بازیکنان جدید نقش داشت، اما پس از مطرح شدن احتمال تغییر کادر فنی، در اردوی تهران حاضر نشد و در نهایت ویسی هدایت سبزپوشان را برعهده گرفت.

* کاروان پرسپولیس برای برگزاری اردوی ۱۲ روزه راهی ارزروم ترکیه شد، اما محمدامین کاظمیان با تصمیم کادر فنی این تیم را همراهی نکرد. این بازیکن پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فهرست مازاد سرخپوشان قرار گرفت و در آستانه جدایی از این باشگاه است.

* باشگاه استقلال نیز موفق شد پرونده شکایت سرخیو کارلوس استراندبرگ، مهاجم سوئدی، را مختومه کند. این بازیکن مدعی بود پیش‌نویس قرارداد ارسالی از سوی استقلال، قرارداد قطعی محسوب می‌شود، اما با پیگیری واحد حقوقی باشگاه، شکایت او بسته شد.

* فدراسیون فوتبال آلمان یورگن کلوپ را با قراردادی تا سال ۲۰۳۰ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. کلوپ جانشین یولیان ناگلزمن شد که پس از حذف آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

* در ایتالیا نیز پپ گواردیولا پیشنهاد هدایت تیم ملی این کشور را رد کرد. پیش از این نیز گزارش شده بود کارلو آنچلوتی به دلیل تعهد به قراردادش با تیم ملی برزیل، پیشنهاد آتزوری را نپذیرفته است. ایتالیا پس از غیبت در سه دوره متوالی جام جهانی، به دنبال آغاز دوره‌ای تازه در تیم ملی خود است.

* فدراسیون فوتبال ژاپن هم اعلام کرد ‌هاجیمه موریاسو تا پایان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ سرمربی سامورایی آبی خواهد ماند. پس از این رقابت‌ها، تسویوشی اویوا که اکنون هدایت تیم زیر ۲۱ سال ژاپن را بر عهده ‌دارد، هدایت تیم ملی بزرگسالان را بر عهده خواهد گرفت.