کد خبر: ۳۳۴۶۸۲
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
هندبال جوانان ایران به سهمیه جهانی نرسید
تیم ملی هندبال جوانان ایران در مرحله یکچهارم نهائی مسابقات قهرمانی آسیا برابر بحرین شکست خورد تا سهمیه جهانی را از دست بدهد.
مرحله یکچهارم نهائی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز جمعه ۲ مرداد در چین آغاز شد و تیم ملی هندبال ایران رو در روی تیم ملی بحرین قرار گرفت. بازیکنان جوان هندبال ایران که پس از انجام چند دیدار سخت در گروه B این رقابتها با حضور تیمهای کره جنوبی، ژاپن، امارات، کویت، قطر و هند، به عنوان یکی از تیمهای صعودکننده به یکچهارم نهائی قدم به این دیدار گذاشته بودند، در پایان با نتیجه ۳۱-۲۴ بازی را به بحرین، عنواندار ۵ دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان، واگذار کردند. تیم هندبال جوانان کشورمان با قبول این شکست، از کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی بازماندند.