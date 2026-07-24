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کد خبر: ۳۳۴۶۷۹
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
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پیگیری قضایی برای برخورد با عاملان تشویش اذهان عمومی

دادستان مرکز خراسان‌ رضوی ادعای «سقوط مشهد» در حوادث دی‌ماه را تکذیب کرد

دادستان مرکز خراسان ‌رضوی با تکذیب قاطع ادعای مطرح‌شده مبنی بر سقوط شهر مشهد در جریان حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، از پیگیری قضایی برای پاسخگو کردن عاملان انتشار این مطالب خلاف واقع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حسن همتی‌فر در واکنش به ادعای اخیر یک مجری مبنی بر سقوط چندساعته مشهد در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، اظهار داشت: در آن ایام، اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به‌هیچ‌عنوان موفق به تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس نشدند؛ بنابراین، طرح موضوع سقوط شهر، ادعایی بی‌اساس و در راستای اظهارات ترامپ جنایتکار است.
حسن همتی‌فر با تأکید بر اینکه افراد در قبال سخنان خود مسئولیت قانونی دارند، افزود: انتظار می‌رود افراد پیش از اظهارنظر، به‌ویژه درخصوص مسائل مهم امنیتی و اجتماعی، موضوع را به‌طور دقیق بررسی کنند و از بیان مطالب خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، اکیداً خودداری نمایند. وی از انجام مکاتبات رسمی با دادستان محترم کل کشور برای برخورد قانونی با مجری خاطی و پاسخگو کردن وی در قبال اظهارات کذب مطرح‌شده خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

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