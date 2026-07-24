دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی درخصوص شرکت‌های تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکت‌ها تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با اشاره به پیگیری جدی پرونده‌های تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است.

صالحی افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پرونده‌ها به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بین‌المللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است.

رفع تعهدات ارزی با اقدامات دادستانی تهران

وی با اشاره به دستورات ریاست قوه قضائیه و تشکیل کمیته‌ مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، گفت: جلسات این کمیته به‌صورت مستمر و با حضور متولیان امر برگزار می‌شود. دادستان تهران با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای تهران در این خصوص تشکیل شده است، ادامه داد: ۳۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند که از این تعداد، ۱۷ نفر مدیران عامل شرکت‌ها و ۱۳ نفر ذی‌نفعان اصلی کارت‌های بازرگانی بوده‌اند.

صالحی افزود: با اقدامات مؤثر قضایی انجام‌شده تاکنون حدود ۹۰درصد از این شرکت‌ها نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده و ۷ نفر از مدیران عامل این شرکت‌ها نیز به‌صورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند.

وی تأکید کرد: براساس گزارشات واصله از بانک مرکزی به دادسرای تهران، بالغ بر ۲میلیارد یورو توسط این شرکت‌ها تاکنون رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است.

دادستان تهران درخصوص پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده نیز، گفت: برای ۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها قرار جلب دادرسی صادر و پرونده‌های آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

مدیرعامل متخلف ۴۵میلیون دلار نقد بازگرداند

صالحی با اشاره به یک پرونده مهم در این زمینه، بیان داشت: در همین راستا در روز‌های اخیر یکی از مدیران عامل شرکت‌های متخلف، مبلغ ۴۵میلیون دلار به‌صورت نقد با منشأ خارجی تحویل بازپرس پرونده داد که صورتجلسه شده و به بانک مرکزی تحویل داده شد.

وی با قدردانی از اقدامات همکاران خود در دادسرای تهران و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: حسب اعلام مدیران بانک مرکزی، تاکنون بالغ بر ۷.۵میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و بالغ بر ۲۴میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.