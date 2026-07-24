مقررات مقابله با خشکسالی

مصرف آب در مناطق زیادی از فرانسه با محدودیت روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با هدف مقابله با خشکسالی، فرمانداری‌های جنوب فرانسه مقرراتی وضع کردند که برخی از مصارف آب را ممنوع می‌کند. مثلاً آبیاری باغ‌ها، باغچه‌ها، آب‌پاشی خیابان‌ها و شستن خودروها در طول روز چه با آب لوله‌کشی یا آب چاه ممنوع است.

از چند هفته پیش در مناطق جنوبی فرانسه یا اصلاً باران نباریده یا بارندگی بسیار کم بوده و دمای هوا هم به‌طور غیرعادی بالا رفته است. این وضع برای رودخانه‌ها و منابع آبی بسیار بحرانی است. مثلاً شرایط رودخانه ژر از شاخه‌های رودخانه بزرگ گارون در جنوب فرانسه که پیش‌تر در وضع هشدار شدید قرار داشت، اکنون به سطح بحرانی رسیده است.

همچنین در حوزه‌های مشترک چند استان، وضع منابع آب بدتر شده و رود تارن هم در وضع هشدار قرار گرفته است. برای حفظ منابع آب، چندین فرمانداری اقدامات و محدودیت‌های جدید اعمال کرده‌اند. در تولوز و مناطق اطراف رودخانه گارون، از 11 ژوئیه- نیمه دوم تیر- آب‌پاشی چمن‌ها، باغچه‌های صیفی‌کاری، استخرها، زمین چمن ورزشی از ساعت 13 تا 20 ممنوع است. پایداری هوای بسیار گرم و نباریدن باران در هفته‌های طولانی، وضع آب را بیش از پیش حاد کرده است. مصرف آب در بخش‌های کشاورزی مناطق پیرینه در جنوب‌غربی فرانسه 25درصد کاهش یافته است.