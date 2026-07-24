فرمانده مرزباني فراجا گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزي جکیگور با گروهک تروریستی، دو نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و خرابکاری در استان‌های مرکزی، اظهار داشت: در درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب‌شرق کشور، ضمن انهدام باند این تیم تروریستی، دو نفر از آنان به هلاکت رسیدند.

جاویدان با بیان اینکه این عملیات توأم با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی مرزبانان همراه بود، افزود: در این عملیات از این گروهک تروریستی دو قبضه سلاح M4 به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

وی با قدردانی از تلاش مجاهدانه مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای جنوب‌شرق کشور، تأکید کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.