سخنگوی شهردار تهران گفت: تحریم، محاصره و موشک‌باران نتوانست روند اجرای پروژه‌ها را متوقف کند؛ هرچند طبیعی است که در برخی مقاطع موجب کندی کار یا ایجاد موانعی شده باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالمطهر محمدخانی در بازدید از طرح‌های مترو با اشاره به آسیب‌های ناشی از حملات دشمن، اظهار داشت: در پروژه ایستگاه «ری» حتی شاهد اصابت پرتابه‌های دشمن به ورودی کارگاه بودیم، اما عملیات اجرایی بدون توقف ادامه یافت.

محمدخانی همچنین با اشاره به وضعیت پروژه‌های منطقه ۲۲ افزود: در طول جنگ نیز شرایط پایداری در این منطقه وجود نداشت، اما کارگاه‌های عمرانی مترو در تمام این مدت فعال بودند و اجرای پروژه‌ها ادامه داشت.

وی با اعلام آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه مترو، از افتتاح ایستگاه جدید خط ۶ در شهرری، بهره‌برداری از پایانه آزادگان، آغاز فعالیت دستگاه حفار خط ۹ و شتاب‌گیری اجرای خط ۱۰ در پاییز امسال خبر داد و بیان داشت: نخستین بخش بازدید به توسعه جنوبی خط ۶ مترو و ایستگاه «ری» اختصاص داشت؛ ایستگاهی که به‌زودی نامی متناسب با مطالبات مردم شهر تاریخی ری برای آن انتخاب خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح اصلی خطوط هفت‌گانه متروی تهران در این دوره مدیریت شهری به پایان رسیده است، گفت: امروز تمامی ۷ خط مترو و ۱۶۳ ایستگاه به بهره‌برداری رسیده‌اند و اکنون تمرکز مدیریت شهری بر توسعه همین خطوط و همچنین اجرای خطوط جدید شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ است که عملیات اجرایی هر یک آغاز شده و در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند.

محمدخانی ایستگاه جدید شهرری را یکی از پروژه‌های مهم و مورد تأکید شهردار تهران دانست و اظهار داشت: این ایستگاه امکان مناسبی برای سفرهای درون‌شهری و همچنین سفرهای زیارتی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فراهم می‌کند؛ موضوعی که ریشه‌ای تاریخی دارد و یادآور سفرهای قدیمی مردم تهران با «ماشین دودی» به شهرری است.