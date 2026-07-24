رانش زمین با ۱۱ کشته و ۵۰ مفقود
مقامات محلی چین اعلام کردند یک هفته پس از وقوع حادثه رانش زمین در جنوبغرب این کشور، شمار قربانیان این حادثه تاکنون به ۱۱ نفر افزایش یافته و ۵۰ نفر نیز همچنان مفقودند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دولتی «شینهوا» اعلام کرده است این حادثه روز جمعه گذشته در شهر «چونگچینگ» در حاشیه بخشی از رودخانه «ووجیانگ» رخ داد و موجب مدفونشدن بیش از ۱۰ ساختمان مسکونی شد. در این حادثه ۱۰ نفر نیز مجروح شدند. ستاد عملیات نجات در محل حادثه اعلام کرد که با وجود جستوجوهای مکرر، تجهیزات زندهیاب هیچگونه نشانهای از حیات در محل فاجعه پیدا نکردهاند.
عملیات جستوجو و نجات به دلیل حجم زیاد آوار، تختهسنگهای عظیم، فضای کاری محدود و دامنههای ناپایدار با دشواری مواجه شده است.
به گزارش آناتولی، این عملیات همچنان ادامه دارد و همزمان مقامات به خانوادههای آسیبدیده کمکرسانی کرده و خطرات زمینشناختی را در سراسر این منطقه بررسی میکنند.