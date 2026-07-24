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کد خبر: ۳۳۴۶۷۳
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد

59 شهید و 666 مجروح در کشور بر اثر حملات اخیر آمریکا

سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار شهدا و مجروحان حملات اخیر آمریکا به مناطقی از کشورمان خبر داد.
حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و سخنگوی وزارت بهداشت دیروز در صفحه مجازی خود نوشت: «‏از ۶ تیر تا ساعت ۱۱ صبح ۲ مرداد، در پی حملات هوایی آمریکا، ۶۶۶ نفر مصدوم شدند؛ ۶۱۳ نفر پس از درمان ترخیص، ۳۲ نفر بستری و ۲۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند. همچنین ۵۹ نفر به شهادت رسیدند؛ ۶ شهید خانم و ۳ شهید زیر ۱۸ سال. در این مدت ۵۲ عمل جراحی برای مصدومان انجام شد.»
کرمانپور دیروز همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره پراکندگی جغرافیایی مصدومان اظهار داشت: استان خوزستان بیشترین تعداد مجروحان را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان قرار دارند. بوشهر، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی، اصفهان، مرکزی، یزد، فارس، همدان، کرمانشاه و سمنان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار شهدا مربوط به استان هرمزگان است، ادامه داد: پس از هرمزگان، استان‌های سیستان‌وبلوچستان و خوزستان بیشترین تعداد جان‌باختگان را داشته‌اند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره علت آسیب‌دیدگی غیرنظامیان گفت: در حملات اخیر، بخش قابل‌توجهی از مجروحان و جان‌باختگان از میان مردم عادی بوده‌اند؛ حمله به پل‌ها، مسیرهای ارتباطی و سایر زیرساخت‌های خدماتی، تنها یک هدف فیزیکی را از بین نمی‌برد، بلکه روند ارائه خدمات سلامت، انتقال بیماران، ارسال دارو و واکسن و دسترسی مردم به خدمات درمانی را نیز با اختلال مواجه می‌کند.

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