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کد خبر: ۳۳۴۶۷۲
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
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وزیر آموزش ‌و پرورش:

کنکور در موعد مقرر برگزار می‌شود

وزیر آموزش‌وپرورش درباره برخی گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره احتمال تعویق آزمون سراسری ۱۴۰۵ گفت: کنکور سر موعد خود انجام می‌شود و امتحانات نهایی نیز برگزار خواهد شد.
علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهیده «زهرا حداد عادل» در جمع خبرنگاران درباره امکان تعویق کنکور با توجه به لغو امتحانات نهایی در برخی از استان‌های جنوبی گفت: نگران نباشید، کنکور سر موعد خود انجام می‌شود و امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجومعلم سال ۱۴۰۵ روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مردادماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، البته فرآیند انتخاب رشته و اعلام نتایج آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجومعلم مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت جداگانه خواهد بود.

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