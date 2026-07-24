آسیبهای فضای مجازی بر اطفال و نوجوانان جدی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بسیاری از دستگاهها تکالیف خود را به دیگران میسپارند که نتیجه آن رهاشدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی و آسیبهای ناشی از آن است.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان، توجه به موضوع اطفال و نوجوانان را تضمین آینده کشور دانست و اظهار داشت: این قشر با انواع تهدیدها روبهرو هستند که یکی از مهمترین چالش آنها، حمایتهای سنتی خانوادهها و جامعه از آنها است زیرا با ظهور فضای مجازی و دسترسی آسان به اینترنت و ماهواره، روشهای حمایتی و تربیتی سنتی در مواردی ناکارآمد شده است. جهانگیر افزود: استفاده از فضای مجازی هم جای آموزش واقعی را پر کرده هم جای نظارت بر تربیت نوجوانان و اطفال را گرفته است و این قشر عملاً در فضای اینچنینی رها شدهاند که اگر مورد توجه قرار نگیرند و حمایت نشوند در سالهای بعد کشور را با چالش و بحران روبهرو میکنند زیرا کودک امروز همان جوان و میانسال آینده است. وی، یکی از خطرات فضای مجازی را واقعی پنداشتن آن توسط اطفال و نوجوانان از جامعه دانست که نمونههای آن در بازیهای رایانهای غیرمجاز و خشن دیده میشود. فضایی که در آن قتل، خشونت، بیبندباری، توهین به مقدسات دینی و عدم رعایت قوانین امتیاز محسوب میشود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نبود الگوی مناسب برای اطفال و نوجوان و طراحی الگوهایی نامناسب که در بازیهای رایانهای نقشآفرینی میکنند را زمینه بروز رفتارهای خطرناک این قشر در جامعه دانست که ریشه آن در بیبرنامگی دستگاههای متولی است. جهانگیر افزود: مشکلات اقتصادی و تلاش والدین برای تأمین نیازهای اولیه زندگی موجب کمبود زمان برای ارتباطگیری و الگوسازی والدین برای فرزندان میشود و همین موضوع ترغیب استفاده ناصحیح اطفال و نوجوانان از فضای مجازی را شکل میدهد.