پلیس فتا از انتشار ۴۲هزار تصویر خصوصی بانوان جلوگیری کرد

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به جلوگیری از انتشار ۴۲هزار تصویر خصوصی بانوان در فضای مجازی، از اجرای عملیات‌ ضربتی و سراسری برای شناسایی و انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته اخاذی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سردار وحید مجید از اجرای عملیات‌های ضربتی، پیچیده و سراسری برای شناسایی و انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته اخاذی در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: این عملیات‌ها که با مشارکت فعال و هم‌افزایی پلیس فتا در استان‌های تهران، اصفهان، همدان و لرستان انجام شد، منجر به دستگیری ادمین‌های اصلی، رابطین مالی و عوامل انتشار محتوای خصوصی شد.

وی با اشاره به جزئیات مهم این عملیات‌ها افزود: با اشراف اطلاعاتی پلیس فتا، پیش از آنکه بیش از ۴۲هزار تصویر خصوصی بانوان در این کانال‌های مخرب منتشر شود، تجهیزات دیجیتال مجرمان توقیف و شبکه‌های آنها متلاشی شد. سردار مجید ادامه داد: در یک اقدام هماهنگ، ادمین‌های اصلی در اصفهان و تهران و شبکه گسترده عوامل در ملایر (استان همدان) و لرستان شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.

رئیس پلیس فتا ضمن تأکید بر اینکه «امنیت روانی جامعه خط قرمز پلیس است»، تصریح کرد: مجرمین تصور می‌کردند بستر تلگرام به دلیل عدم همکاری با مراجع قانونی، حاشیه امنی برای آنها است که با این عملیات، درهم شکسته شد.

وی با توصیه به مردم گفت: فضای مجازی حریم خصوصی نیست، از بارگذاری تصاویر شخصی در پروفایل‌های عمومی و ارسال آنها به افراد ناشناس خودداری کنید. و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا مواجهه با تهدید و اخاذی، بدون تعلل با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید.