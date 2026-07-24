در پی بارش‌های شدید موسمی و وقوع سیل‌های سهمگین در شمال‌شرق هند، دست‌کم ۴۱ نفر جان باختند و حدود ۸۰ نفر نیز مفقود شده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، این حادثه بیش از ۶۵۰هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و تیم‌های امداد و نجات در حال تخلیه ساکنان ۱۱ منطقه سیل‌زده در ایالت «آسام» هستند.

در پی وقوع سیل‌های گسترده در ۱۰ منطقه ۴۸۷ مرکز اسکان موقت برای بیش از ۲۴هزار نفر از ساکنان تخلیه‌شده ایجاد شده است.

یک مقام رسمی در ایالت آسام گفت: باران‌های موسمی که از ماه ژوئن آغاز شد، خسارات گسترده‌ای به بار آورده و هزاران دام را تلف کرده است.

میزان بارندگی در بسیاری از مناطق ۴۳۶درصد بالاتر از حد متوسط ​​بوده است. این میزان بارش با باران‌های شدید در بالادست رودخانه همراه و باعث جاری‌شدن سیل شدید در بسیاری از روستاهایی شده که سال‌ها بلایای مشابهی را تجربه نکرده بودند.

وزیر ارشد ایالت آسام گفت: نیروی هوایی هند به همراه نیروی ملی واکنش به بلایای طبیعی و نیروی ایالتی واکنش به بلایای طبیعی به‌طور مداوم برای نجات مردم تلاش می‌کنند.