بازگشت آمریکا به سلاح تعرفه واشنگتن علیه ۶۰ کشور تعرفه گمرکی جدید وضع میکند
دولت آمریکا برای چندمینبار طی یک سال و نیم گذشته، تعرفههای جدیدی را علیه دهها کشور وضع کرد.
طبق بیانیهای که توسط «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا منتشر شد، واشنگتن با این بهانه که آیا شرکای تجاریاش قوانینی برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با «کار اجباری» اجرا میکنند یا خیر، تعرفههای گمرکی بین ۱۰ تا ۱۲.۵درصد در حق ۶۰ شریک تجاری اصلی خود اعمال میکند. به گزارش تسنیم به نقل از نشریه «دیسایت»، تعرفههای جدید اعمالشده انتقادات جهانی را برانگیخته است. «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تعرفههای جدید را شوکی برای این بلوک توصیف کرده است. وی به رویترز گفت: اگر قوانین کار ما را با قوانین کار آمریکا مقایسه کنید ما مرخصی با حقوق و شرایط کاری بسیار خوبی برای کارمندان خود داریم. استرالیا و برزیل هم تعرفههای جدید آمریکا را غیرقابل توجیه خواندند و اعلام کردند که برای لغو آنها مبارزه خواهند کرد. نروژ هم اعلام کرد که هیچ پایه و اساسی برای این اقدام نمیبیند.