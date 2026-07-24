شهردار لندن: به دنبال بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به این شهر هستیم

شهردار لندن تأکید کرد برای اجرای حکم بازداشت بین‌المللی نخست‌وزیر رژیم اسرائیل تلاش خواهد کرد تا در صورت ورود نتانیاهو به لندن او را بازداشت کنند.

به گزارش مهر، صادق‌خان، شهردار لندن، تأکید کرد برای اجرای حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلاش خواهد کرد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا انگلیس حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را اجرا خواهد کرد یا خیر، گفت: «هر کسی که متهم به نسل‌کشی باشد باید با عدالت روبه‌رو شود. اگر نتانیاهو در لندن حضور پیدا کند با اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید این کشور، برای اجرای قانون همکاری خواهد کرد.»

خبر دیگر آن‌که وزیر خارجه ژاپن در کنفرانس آسه‌آن ابراز امیدواری کرد حمایت بین‌المللی از فلسطین همچنان افزایش یابد. او بر اهمیت این نکته تأکید کرد که کشورها، با تکیه بر نقاط قوت خود، برای حمایت از فلسطین همکاری کنند.