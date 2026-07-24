فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۶۶۷
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شهردار لندن: به دنبال بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به این شهر هستیم

شهردار لندن تأکید کرد برای اجرای حکم بازداشت بین‌المللی نخست‌وزیر رژیم اسرائیل تلاش خواهد کرد تا در صورت ورود نتانیاهو به لندن او را بازداشت کنند.
به گزارش مهر، صادق‌خان، شهردار لندن، تأکید کرد برای اجرای حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلاش خواهد کرد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا انگلیس حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را اجرا خواهد کرد یا خیر، گفت: «هر کسی که متهم به نسل‌کشی باشد باید با عدالت روبه‌رو شود. اگر نتانیاهو در لندن حضور پیدا کند با اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید این کشور، برای اجرای قانون همکاری خواهد کرد.»
خبر دیگر آن‌که وزیر خارجه ژاپن در کنفرانس آسه‌آن ابراز امیدواری کرد حمایت بین‌المللی از فلسطین همچنان افزایش یابد. او بر اهمیت این نکته تأکید کرد که کشورها، با تکیه بر نقاط قوت خود، برای حمایت از فلسطین همکاری کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از جولانی(یادداشت روز)

موشک‌های ایرانی دقت مرگباری از خود نشان می‌دهند

اعتبار تاریخ طبری (شبهه ها و پاسخ ها)

توانا بود، هرکه با ما بود!(گفت و شنود)

آزار و اذیت و انتقام بر سر «ایران گیت»

انفجار قیمت نفت کابوس ترامپ در تهدید زیرساختی

نگاه ایمانی به سختی‌های بزرگ

تحلیل نظری انقلاب اسلامی

اختلاف درباره پول کثیف یا تمیز «سیا»

درآمد نفت ایران 1/5 برابر 4ماهه ابتدائی 1404 شد