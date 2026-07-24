سازش با اسرائیل شرط آمریکا برای توافق هستهای با عربستان!
رئیس سودایی دولت آمریکا، توافق هستهای با رژیم سعودی را منوط به سازش با رژیم آپارتاید اسرائیل دانست؛ همزمان کاخسفید تأکید کرد که توافق هستهای با عربستان بدون عادیسازی روابط با اسرائیل منتفی است.
دونالد ترامپ، رئیس دولت آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که پیشبرد توافق هستهای غیرنظامی میان واشنگتن و ریاض، منوط به عادیسازی روابط عربستان با رژیم آپارتاید اسرائیل و پیوستن این کشور به «پیمانهای ابراهیم» خواهد بود. وی در پاسخ به انتقادهای مطرحشده درباره این توافق نیز تأکید کرد که این برنامه به هیچ وجه شامل اعطای حق غنیسازی اورانیوم به عربستان نخواهد بود و صرفاً استفاده از فناوری هستهای برای اهداف غیرنظامی را دربر میگیرد. ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به برنامه هستهای ایران، استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را برای تهران(!) نیز به رسمیت شناخت و نوشت: «توافق هستهای غیرنظامی که میان وزارت انرژی آمریکا و عربستان سعودی در دست تنظیم است، به صراحت هیچگونه غنیسازی مواد هستهای را شامل نمیشود و تنها به مصارف غیرنظامی اختصاص دارد؛ همانگونه که ایران، امارات و برخی کشورهای دیگر از چنین برنامهای برخوردار هستند.» آنطور که تسنیم نوشته است، او در پایان بار دیگر تأکید کرد که آمریکا با ایجاد تأسیسات هستهای غیرنظامی، مشروط به نبود غنیسازی، مخالفتی ندارد، اما اجرای این توافق کاملاً به پیوستن عربستان سعودی به روند عادیسازی روابط با اسرائیل وابسته است.
همچنین به نوشته ایسنا به نقل از شبکه سیانان، کارولین لویت، سخنگوی کاخسفید، در واکنش به شرط تازه دونالد ترامپ برای مشروط کردن توافق هستهای غیرنظامی با عربستان به عادیسازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی، به اظهارات پیشین رئیسجمهور آمریکا اشاره کرد و گفت که ترامپ بارها از کشورهای مختلف، از جمله عربستان سعودی، خواسته است به «توافقهای ابراهیم» بپیوندند. با این حال، لویت توضیحی درباره اینکه چرا این شرط پیش از امضای توافق در روز چهارشنبه به صورت رسمی اعلام نشده بود، ارائه نکرد و تنها گفت: «همانطور که میدانید، رئیسجمهور همیشه تصمیمگیرنده نهایی در هر توافقی است و این موضوع را نیز بارها در مناسبتهای مختلف مطرح کرده است.» وی همچنین افزود که ترامپ به گفتوگو با رهبران عربستان درباره عادیسازی روابط ادامه خواهد داد، اما از زمان انتشار این شرط جدید تاکنون هیچ تماسی با محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، نداشته است. این در حالی است که بنسلمان پیشتر به صراحت اعلام کرده بود تا زمانی که مسیر روشنی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود نداشته باشد، ریاض روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی نخواهد کرد. لویت در ادامه نیز تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا تنها چند ساعت پیش این بیانیه را منتشر کرده و از آن زمان تاکنون گفتوگویی با ولیعهد عربستان نداشته، هرچند این موضوع را در دیدارهای قبلی و نیز بهصورت علنی بارها مطرح کرده است. سخنگوی کاخسفید همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا عربستان میتواند از توافق هستهای غیرنظامی با آمریکا برخوردار شود اما ایران نمیتواند، تأکید کرد: «توافق ما با عربستان، منافع آمریکا را در اولویت قرار میدهد.»