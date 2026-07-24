کارشناس نظامی آمریکا: جهان هنوز قدرت کامل ایران را ندیده است

سرویس خارجی-

اسکات ریتر افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و کارشناس نظامی این کشور اعلام کرد: ایران در جنگ از هر نظر برتری دارد و در صورت عملیات زمینی، آمریکا ده‌ها هزار نیروی خود را از دست خواهد داد. وی هشدار داد جهان هنوز قدرت کامل ایران را ندیده است.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که جنگ آمریکا علیه ایران، تکرار کابوس شکست آمریکا در جنگ ویتنام برای این کشور است. اما این همه ماجرا نیست باید در این میان به تکرار تجربه بریتانیا برای آمریکا که از آن به «لحظه سوئز» نام می‌برند نیز اشاره کرد. بحران سوئز زمانی رخ داد که بریتانیا، در پی ملی‌شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر، تلاش کرد کنترل این کانال حیاتی برای اقتصاد جهانی را به دست بگیرد اما شکست انگلیس در این جنگ به همگان فهماند که دیگر دوران قدرت‌نمایی بریتانیای کبیر در جهان به سر آمده است. شکست ترامپ و ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا در تنگه هرمز نیز به گفته کارشناسان به لحظه هرمز برای آمریکا تبدیل شده است. لحظه‌ای که جهان فهمیده است آمریکا با قدرت نظامی جهنمی خود دیگر نمی‌تواند خواسته‌های خود را به دیگر کشورها دیکته کند. از سوی دیگر با قدرت‌نمایی یگان‌های موشکی و پهپادی ایران طی 5 ماه گذشته در نابودی پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا متحدان آمریکا در منطقه و سرتاسر جهان دیگر فهمیده‌اند که اتحاد با آمریکا و استقرار پایگاه‌های نظامی واشنگتن در خاک این کشورها نه‌تنها امنیتی به بار نمی‌آورد بلکه خود این پایگاه‌ها به عاملی برای از بین رفتن امنیت کشور میزبان تبدیل می شود.

ایران کاری کرد که محدودیت‌های قدرت آمریکا برای همه جهان برملا شد. ترامپ تمام قدرت آمریکا را به کار گرفت تا تنگه هرمز را باز کرده و قیمت نفت را متعادل کند اما نه‌تنها تنگه هرمز باز نشد بلکه جنگجویان صندل‌پوش دریای سرخ، تنگه استراتژیک باب‌المندب را نیز به روی متحدان آمریکا بستند. افزایش شدید قیمت نفت به 101 دلار به دنبال بسته‌شدن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب به خوبی نشان می‌دهد که بازارهای انرژی جهان تنها عمل را ملاک کار خود قرار داده‌اند نه لفاظی‌های پوچ و مسخره رئیس‌جمهوری که طی 5 ماه گذشته ده‌ها باز مدعی پیروزی و باز بودن تنگه هرمز شده است.

حیرت و غافلگیری صهیونیست‌ها

جهان از قدرت‌نمایی ایران در مقابل آمریکا حیرت‌زده شده است. دوستان خوشحال و دشمنان سرشکسته و ناامید شده‌اند. دیروز نشریه آتلانتیک نوشته بود: «واشنگتن هیچ راه فراری از جنگ ایران جز اذعان به شکست ندارد.» صهیونیست‌ها هم غافلگیر شده‌اند. معاریو در این زمینه نوشته است: حملات موشکی اخیر نشان داد که قدرت موشکی ایران احیا و در حال نزدیک شدن به سطوح قبل از جنگ قبلی است. صهیونیست‌ها حتی از سرعت بالای بازسازی خرابی‌های جنگ در داخل کشورمان نیز غافلگیر شده‌اند. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد سرعت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ایران، مقام‌های رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرده است. وال‌استریت‌ژورنال در گزارش خود با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های صهیونیستی و غربی نوشت که ایران با سرعتی فراتر از انتظار، زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازسازی کرده است. این گزارش، بازسازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی را نشانه توان صنعتی و ظرفیت بالای ایران در بازیابی توان زیرساختی خود دانست. به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، «ران کوخاو»، فرمانده پیشین سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرده است که ایران از ظرفیت بالایی برای بازسازی برخوردار بوده و توانسته انبارهای تسلیحاتی خود را نیز مجدداً تکمیل کند.

ناتوانی آمریکا در دفاع از متحدان

تحلیلگر نظامی آمریکایی و بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل نیز با انتقاد شدید از جنگ‌افروزی ترامپ با اشاره به ارزیابی خود از موازنه نظامی میان ایران و آمریکا، گفت: نیروهای آمریکایی مستقر در کویت توان مقابله با یک عملیات زمینی احتمالی را ندارند و در صورت گسترش جنگ، واشنگتن با شکست‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد، زیرا جهان هنوز قدرت کامل نظامی ایران را مشاهده نکرده است.

به گزارش ایسنا، در این گفت‌وگو، مجری به گزارش‌های تأییدنشده درباره احتمال استقرار نیروهای ایرانی در نزدیکی مرز کویت اشاره کرد و نظر ریتر را جویا شد. ریتر در پاسخ گفت: نیروهای آمریکایی مستقر در کویت برای مقابله با عملیات زمینی گسترده کافی نیستند و در صورت وقوع چنین رخدادی، مهم‌ترین پایگاه پشتیبانی لجستیکی نیروهای آمریکا در عراق و دیگر مناطق از دست خواهد رفت. کارشناس اطلاعاتی آمریکا هشدار داد دو گروه رزمی تفنگداران دریایی آمریکا که در منطقه حضور دارند، در صورت ورود به نبرد، با تلفات گسترده روبه‌رو خواهند شد. ریتر در ادامه گفت: چنین سناریویی، در صورت تحقق، پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت و می‌تواند تمام کشورهای منطقه را به حوزه نفوذ تهران تبدیل کند، از جمله عربستان سعودی. او با اشاره به آنچه «دیپلماسی ترکیبی» میان ایران و آمریکا خواند، گفت: ایران از همان ابتدا اعلام کرده بود که به آمریکا اعتماد ندارد و تفاهم اسلام‌آباد را نیز با همین نگاه امضا کرد. به گفته ریتر، ایران با استفاده از دوره توقف درگیری‌ها، فرصت فروش ۶۰ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت، کسب درآمد، بازآرایی نیروهای خود و پیگیری اقدامات دیپلماتیک را به دست آورد.

این تحلیلگر نظامی آمریکایی با اشاره به احتمال تشدید حملات آمریکا علیه ایران گفت: دولت ترامپ تلاش می‌کند این تصور را به افکار عمومی القا کند که با بمباران گسترده می‌تواند به اهداف نظامی خود برسد، اما چنین تصوری با واقعیت همخوانی ندارد.ریتر اظهار کرد: آمریکا پیش‌تر ۳۹ روز ایران را بمباران کرد و در آن زمان نسبت به امروز از تسلیحات بیشتر، اهداف اطلاعاتی دقیق‌تر و عنصر غافلگیری برخوردار بود. وی افزود: اکنون آمریکا با کمبود تسلیحات روبه‌رو است، اطلاعاتش قدیمی شده و عنصر غافلگیری نیز از بین رفته است، زیرا ایران از ابتدا پیش‌بینی کرده که آمریکا به توافق پایبند نخواهد ماند و همواره برای ازسرگیری حملات آماده است.به گفته ریتر، همه عوامل امروز به سود ایران تغییر کرده‌اند؛ آمریکا ضعیف‌تر شده و ایران قوی‌تر از گذشته است. او گفت: آمریکا به دلیل کمبود بمب‌های مناسب، ناچار به استفاده گسترده از سامانه‌های موشکی «هایمارس» و موشک‌های «اتکمز» شده و همین موضوع عمق حملات آن را محدود کرده است. ریتر همچنین اذعان کرد که ذخایر مهمات آمریکا به سرعت در حال کاهش است و این کشور پس از حدود سه هفته با کمبود مهمات روبه‌رو خواهد شد.

تهاجم زمینی علیه ایران عملی نیست

ریتر در ادامه با انتقاد از اظهارات لیندسی گراهام، سناتور جنگ‌طلب و ضدایرانی آمریکا درباره امکان حمله زمینی به ایران، اظهار کرد: جزیره خارگ در فاصله کوتاهی از خاک ایران قرار دارد و نیروهایی که در چنین عملیاتی وارد این منطقه شوند، در معرض حجم گسترده‌ای از حملات موشکی قرار خواهند گرفت. وی تأکید کرد، اگر آمریکا اقدام به تهاجم زمینی کند، تقریباً تمام نیروهای اعزامی نابود خواهند شد. این تحلیلگر آمریکایی همچنین گفت: با ادامه حملات، آمریکا به تدریج هواپیماهای بیشتری را از دست خواهد داد. ریتر با بیان اینکه ایران هنوز همه توان نظامی خود را به کار نگرفته و تاکنون صرفاً پاسخ‌هایی حساب‌شده ارائه کرده است، گفت: در صورت تشدید درگیری، ایران توان افزایش سطح عملیات را بیش از آمریکا دارد.

او همچنین اذعان کرد ایران طی درگیری‌ها یک سامانه پدافندی «پاتریوت» آمریکا را به طور کامل منهدم کرده، یک یگان مجهز به موشک‌های «اتکمز» را هدف قرار داده، یک جنگنده اف-۱۵ را در آشیانه آن منهدم کرده و هواپیماهای گشت دریایی «پی-۸»، تعدادی بالگرد «بلک‌هاوک» و تجهیزات دیگر آمریکا را نیز هدف قرار داده است. وی افزود: در مقابل، حملات آمریکا عمدتاً ساختمان‌ها را هدف قرار داده و تأثیری بر توان ایران برای ادامه جنگ نداشته است.

ریتر در پایان با تمجید از توانایی‌های نظامی ایران، گفت: ایران از فناوری‌های پیشرفته و درک بالایی از هنر نظامی برخوردار است، تا جایی که توانسته پهپادهای آمریکایی را از طریق نفوذ به سامانه‌های ارتباطی کنترل کرده و هدایت آنها را در دست بگیرد.ریتر همچنین با اشاره به پروژه شکست‌خورده سرقت اورانیوم‌های غنی‌شده ایران در اصفهان، یادآور شد که یک تیم عملیات ویژه آمریکا پیش‌تر در اصفهان شکست سنگینی از نیروهای ایرانی خورده‌اند.

وی در پایان هشدار داد در صورت وقوع عملیات زمینی، ده‌ها هزار نیروی آمریکایی حاضر در کویت که عمدتاً نیروهای پشتیبانی، لجستیکی و کارکنان سامانه‌های راداری هستند و نه نیروهای رزمی، ممکن است به اسارت درآمده یا کشته شوند، زیرا هیچ نیروی زمینی مؤثری برای دفاع از آنان در منطقه وجود ندارد.