اوکراین در ادامه حملات خود به زیرساخت‌های روسیه، این‌بار انبارهای لجستیک این کشور در «سن‌پترزبورگ» را هدف قرار داد.

اوکراین با حمایت گسترده اطلاعاتی و نظامی که از سوی ناتو دریافت می‌کند، حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی و لجستیک روسیه تشدید کرده است. ارتش اوکراین در ادامه احملات پهپادی خود مراکز لجستیکی شرکت «وایلدبریز» در سن‌پترزبورگ و استان لنینگراد را هدف قرار داده و همزمان یک کارخانه صنایع هوایی وابسته به شرکت «آلماز-آنتی» نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته است. به گزارش فارس، در پی این حملات، شرکت «وایلدبریز» فعالیت دو مجتمع بزرگ لجستیکی خود را به‌طور موقت متوقف کرد. تصاویر و ویدئوهای منتشرشده وقوع آتش‌سوزی گسترده در این مجتمع‌ها را نشان می‌دهد. همزمان، گزارش‌هایی از حمله موشکی به کارخانه صنایع هوایی آویاتک در شهر کروف منتشر شده است. این کارخانه بخشی از مجموعه صنایع دفاعی «آلماز-آنتی» به‌شمار می‌رود که در حوزه تولید سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات نظامی فعالیت می‌کند. تاکنون مقام‌های روسیه جزئیاتی درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نکرده‌اند. اوکراین هفته گذشته نیز با چند فروند پهپاد به مراکز لجستیکی شرکت «وایلدبریز» در شهر الکتروستال استان مسکو و شهر کوتوفسک در استان تامبوف روسیه حمله کرده بود. در پی این حملات، در انبارهای شرکت آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد و بخشی از کالاهای ذخیره‌شده از بین رفت. ولادیمیر پوتین پیش از این تهدید کرده بود هر حمله‌ای به زیرساخت‌های روسیه با واکنش چندبرابر مخرب‌تر پاسخ داده خواهد شد.

ناراحتی زلنسکی از کم‌توجهی به اوکراین

خبر دیگر اینکه ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، در اظهاراتی با اشاره به اینکه تمرکز کنونی واشنگتن بر ایران است، از کاهش توجه آمریکا به کی‌یف ابراز نارضایتی کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای «اوکراین اینفو»، زلنسکی در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با «مایکل مارتین» نخست‌وزیر ایرلند، گفت که در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس‌جمهور آمریکا، پیشنهادهای جدیدی دریافت کرده است. وی افزود: به‌زودی این پیشنهادها را بررسی خواهم کرد و پس از آن، واشنگتن برای برگزاری نشست سه‌جانبه «آمریکا، اوکراین و روسیه» با مسکو ارتباط برقرار خواهد کرد. وی افزود: آمریکایی‌ها خواهان برگزاری این نشست هستند اما نباید فراموش کرد که آمریکا بر ایران متمرکز شده است.