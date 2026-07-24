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همزمان با این‌که سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که دو نفتکش سعودی را با چندین موشک و پهپاد هدف قرار دادند، خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که بعد از اعلام محاصره عربستان توسط یمن، ۹ کشتی مسیر عبوری خود از تنگه «باب‌المندب» را تغییر دادند.

همزمان با تشدید عملیات دریایی نیروهای مسلح یمن، نشانه‌های عملی از تأثیرگذاری این عملیات بر امنیت کشتیرانی در دریای سرخ آشکار شده است. در حالی که سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن 2 نفتکش سعودی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد، خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که دست‌کم ۹ کشتی پس از اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی یمن، مسیر خود را تغییر داده و از عبور از تنگه استراتژیک باب‌المندب خودداری کرده‌اند، رخدادی که بیانگر افزایش هزینه‌های امنیتی برای کشتی‌هایی است که قصد عبور از این آبراه حیاتی را دارند.

ضربه به دو نفتکش سعودی

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، بامداد پنجشنبه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای یمنی عملیاتی «دقیق و با کیفیت بالا» علیه دو نفتکش سعودی با نام‌های ENCELIA و LAYLA انجام داده‌اند. به گفته وی، این دو نفتکش با نقض تصمیم محاصره دریایی یمن در دریای سرخ هدف قرار گرفتند و عملیات با استفاده از چندین موشک بالستیک، موشک کروز و پهپادهای تهاجمی اجرا شد، حمله‌ای که به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اصابت دقیق به اهداف و ایجاد آتش‌سوزی در شناورها همراه بوده است.

یحیی سریع همچنین تأکید کرد که این عملیات تنها بخشی از استراتژی جدید یمن در برابر عربستان است و نیروهای مسلح این کشور اصل «محاصره در برابر محاصره» و «چشم در برابر چشم» را دنبال خواهند کرد. وی افزود که در جریان این عملیات، نزدیک به ۱۰ کشتی ناچار شدند از ادامه مسیر خود در باب‌المندب منصرف شده و عقب‌نشینی کنند. او در ادامه هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی یا «ماجراجویی جدید» از سوی عربستان علیه یمن، با عملیات گسترده‌تر در عمق خاک این کشور پاسخ داده خواهد شد.

باب‌المندب زیر سایه محاصره یمن

همزمان با انتشار بیانیه نیروهای مسلح یمن، منابع بین‌المللی نیز از تأثیر عملی این محاصره دریایی خبر دادند. چنان‌که پیش‌تر، به اشاره، آمد، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پس از اعلام رسمی محاصره دریایی عربستان از سوی یمن، دست‌کم ۹ کشتی از جمله نفتکش‌هایی که عازم بندر ینبع بودند، از عبور از تنگه باب‌المندب خودداری کرده و مسیر خود را تغییر داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تهدیدهای اعلام‌شده از سوی صنعا برای شرکت‌های کشتیرانی کاملاً جدی تلقی شده است.

از سوی دیگر، اتاق بین‌المللی کشتیرانی نیز اعلام کرد که کشتی‌های حاضر در دریای سرخ هشدارهایی دریافت کرده‌اند مبنی بر این‌که در صورت نادیده گرفتن تصمیم نیروهای مسلح یمن، در معرض هدف قرار گرفتن قرار خواهند گرفت. این مسئله‌ نشان‌دهنده آن است که سطح بازدارندگی یمن در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی به چه میزانی افزایش یافته است.

ترامپ دوباره زبان تهدید را برگزید

تحولات باب‌المندب واکنش سریع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را نیز به دنبال داشت. وی در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با اشاره به هدف قرار گرفتن دو نفتکش سعودی، مدعی شد که اگر چنین حملاتی تکرار شود، واشنگتن، ایران را مسئول خواهد دانست و علاوه بر نیروهای یمنی، تهران نیز با «مجازات نظامی سنگین» روبه‌رو خواهد شد. ترامپ در ادامه با تکرار ادعای همیشگی خود مبنی بر وابستگی انصارالله به ایران، از عملکرد نیروهای یمنی ابراز نارضایتی کرد و گفت که آنها پیش از این «حرفه‌ای‌تر» رفتار می‌کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا طی ماه‌های گذشته نیز بارها تهدید به اقدام نظامی علیه یمن کرده، اما این تهدیدها تاکنون نتوانسته مانع ادامه عملیات دریایی نیروهای مسلح یمن شود.

پاسخ صنعا به تهدیدهای واشنگتن

در واکنش به سخنان ترامپ، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه یمن، تأکید کرد که اگر رئیس‌جمهور آمریکا قصد تکرار تجربه شکست‌خورده گذشته در یمن را داشته باشد، نیروهای مسلح این کشور آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تجاوز جدید را دارند. وی ترامپ را «شریک در جنایت ادامه محاصره یمن» توصیف کرد و گفت: مواضع اخیر واشنگتن نشان می‌دهد که آمریکا همچنان در تداوم محاصره و تشدید رنج مردم یمن نقش مستقیم ایفا می‌کند. ابوراس تصریح کرد که هرگونه اقدام نظامی جدید علیه یمن با پاسخ متناسب نیروهای مسلح این کشور روبه‌رو خواهد شد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشارهای نظامی و تهدیدهای آمریکا نتوانسته اراده یمنی‌ها را تغییر دهد. وی افزود که عملیات دریایی یمن تا زمانی که محاصره این کشور ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.