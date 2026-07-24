محدودیت برق 48 شهرک صنعتی از امروز نصف میشود
وزارت نیرو وعده داد که از امروز محدودیت دو روزه تأمین برق 48 شهرک صنعتی به یک روز کاهش خواهد یافت. پیشتر نیز قول داده بودند که برق شهرهای جنوبی قطع نمیشود درحالیکه وعدهای بیش نبود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جابهجایی بار شبکه با همکاری بخش صنعت، یک اقدام مؤثر برای پیکسایی و کاهش تقاضای برق شبکه در ساعات اوج مصرف است.
صنایع نیز با تغییر شیفتهای کاری از روز به شب و از روزهای غیرتعطیل به روزهای تعطیل و به صورت گردشی، همکاری خوبی با صنعت برق کشور برای تأمین پایدار برق در ساعات پیک داشتهاند.
اکنون وزارت نیرو برای کاهش محدودیتهای بخش صنعت آن هم در اوج روزهای تابستان یک وعده جدید داده است.
هر ساله کاهش محدودیتهای برقی بخش صنعت، بعد از گذر از ایام پیک اعمال میشد؛ اما امسال در میانه روزهای پیک تابستان و در شرایطی که هنوز احتمال رکوردشکنی در تقاضای لحظهای برق کشور وجود دارد، وزارت نیرو با اعمال برنامههای مدیریتی، کاهش محدودیتهای برقی صنایع را در میانه پیک تابستان و از امروز (شنبه سوم مرداد) در دستور کار دارد.
«رجبیمشهدی» معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این خصوص گفت: با تأمین حدود 400 مگاوات ظرفیت جدید، محدودیت برق صنایع مستقر در 48 شهرک صنعتی معرفیشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز شنبه از دو روز به یک روز در هفته کاهش مییابد.
سخنگوی صنعت برق کشور میزان برق اختصاصیافته به اجرای این برنامه را حدود 400 مگاوات اعلام کرد و افزود: این ظرفیت از محل صرفهجوییهای انجامشده و همچنین افزایش تولید نیروگاههای جدیدی تأمین شده است که طی یک هفته اخیر به شبکه سراسری برق متصل شدهاند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: کاهش محدودیت برق این شهرکهای صنعتی، گام دیگری در مسیر جبران کسری برق صنایع و حمایت عملی از استمرار تولید و فعالیت واحدهای صنعتی کشور به شمار میرود. وزارت نیرو با بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود، در تلاش است برق بیشتری در اختیار بخش مولد و صنایع قرار دهد.
رجبیمشهدی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تداوم این روند خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط تأمین برق، افزایش ظرفیت تولید نیروگاهها و استمرار همکاری مشترکان خانگی در مدیریت مصرف، روند کاهش محدودیتها برای سایر مشترکان صنعتی نیز ادامه خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: هدفگذاری وزارت نیرو این است که متناسب با شرایط شبکه، ظرفیت بیشتری برای تأمین برق پایدار صنایع فراهم شود تا با جبران کسری برق صنایع، زمینه استمرار تولید، صیانت از اشتغال و تقویت فعالیتهای اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
گفتنی است پیشتر نیز وزارت نیرو قول داده بود که برق شهرهای جنوبی قطع نمیشود درحالیکه وعدهای بیش نبود. هماکنون برنامههای قطع برق احتمالی در برخی مناطق منتشر میشود.
در حال حاضر یکی از دغدغههای اصلی ساکنان جنوب کشور، قطعی برق در روزهای بسیار گرم تابستان است؛ موضوعی که حتی گاهی برخی بلاگرها و هنرمندان نیز در مواقعی که به نفعشان است از آن سوءاستفاده میکنند.
ساکنان جنوب کشور از مسئولان درخواست دارند در صورت امکان، قطعی برق در مناطق جنوبی و جزایر را به حداقل برسانند، زیرا این شرایط موجب آزار جدی مردم میشود.