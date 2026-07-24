آمادگی ناوگان عمومی و 6 مرز برای خدمترسانی به زائران اربعین
مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای بر آمادگی ناوگان عمومی و شش نقطه مرزی برای خدماترسانی به زائران اربعین خبر دادند.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، «مرتضی اللهیاری»؛ مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین اظهار کرد: با توجه به مشارکت 6500 اتوبوس در طرح سفرهای اربعین سال جاری، برنامهریزی برای افزایش سفرهای ناوگان بهمنظور ارائه خدمات بهینه به زائران در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه پیشفروش بلیت سفرهای بازگشت نیز برای استانهای پرتقاضا انجام میشود.
وی با اشاره به اختصاص حداکثر ظرفیت فروش بلیت ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران در ایام سفرهای اربعین حسینی تصریح کرد: تامین 7500 دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران در بازه زمانی پنج روزه اوج سفرهای بازگشت برای جابهجایی زائران به سمت مبادی اولیه سفرها نیاز است.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری گفت: با توجه به تعیین نرخ مصوب بلیت سفرهای اربعینی، میز ارتباطات مردمی و نظارت بر نحوه فروش بلیت در پایانههای مسافری بهمنظور پاسخگویی سریع به درخواستها و شکایات احتمالی مسافران برپا میشود.
آمادگی کامل ۶ مرز اربعینی
همچنین «علی خانقایی»؛ معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با ایسنا از آمادگی کامل پایانههای مرزی برای ایام اربعین خبر داد و گفت: همانند سالهای گذشته برای شش مرز اربعینی شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و باشماق از ابتدای سال برنامهریزی انجام و تلاش شده که امسال با رفع نواقص سالهای گذشته، ارتقای سامانههای سرمایشی، ایجاد سایهبان، نصب مهپاش، تأمین برق اضطراری، توسعه سرویسهای بهداشتی و نمازخانهها و ساماندهی پایانه برکت، تلاش شده است زائران با کمترین مشکل از مرزها تردد کنند.
او افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، بهروزرسانی سیستمهای سرمایشی در تمامی پایانههای مرزی است. همچنین برای جلوگیری از اختلال در خدمات هنگام قطعی برق، در همه پایانهها ژنراتورهای برق اضطراری نصب و راهاندازی شده است.
معاون سازمان راهداری افزود: علاوهبر مرزهای اربعینی، در پایانههای مرزی ریمدان، میرجاوه و دوغارون نیز تعمیرات و آمادهسازیهای لازم، بهویژه در بخش سیستمهای سرمایشی، انجام شده تا در صورت ورود زائران خارجی از مرزهای شرقی، خدمات لازم به آنها ارائه شود.
خانقایی با اشاره به نصب تابلوهای هدایت مسیر گفت: برای جلوگیری از سردرگمی زائران، تابلوهای راهنما در تمامی پایانههای مرزی نصب شده و اقدامات لازم برای ساماندهی مسیرهای تردد انجام گرفته است.
معاون سازمان راهداری درباره پارکینگها نیز گفت: ظرفیت مناسبی برای توقف خودروهای شخصی در مرز مهران توسط استانداری پیشبینی شده است.
خانقایی از زائران خواست سفر خود را با برنامهریزی انجام دهند و ادامه داد: بهتر است بازگشت زائران در روزهای مختلف توزیع شود تا ازدحام نشود. همچنین برای بسیاری از مسیرها امکان تهیه بلیت رفت و برگشت فراهم شده است.