درآمد نفت ایران 1/5 برابر 4ماهه ابتدائی 1404 شد

درآمد نفتی ایران با وجود شرایط جنگی در ۴ ماهه ابتدائی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و نیم برابر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اطلاعات رسیده از وزارت نفت مشخص کرد؛ درآمد نفتی ایران از فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل «یک و نیم برابر شد.». این درآمد علی‌رغم شرایط جنگی حاکم بر کشور به دست آمده است.

در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ درآمد نفتی هفت میلیارد و 500 میلیون دلاری وصول شد؛ رقمی که در چهار ماهه ابتدای پارسال کمتر از پنج میلیارد دلار بود.

گفتنی است، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی وعده داده بودند، در صورت وصول درآمد نفتی رقم کالابرگ را بالا خواهند برد.

گفتنی است؛ مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، چندی پیش گفت: «راه را بستند و نفت هم صادر نمی‌کنیم.» در اظهارات دیگری هم خبر داد: «50 روز است که یک بشکه نفت نتوانستیم صادر کنیم و کمر اقتصادمان شکسته است.»

این سخنان نشان‌دهنده ارائه آمار و اطلاعات غلط برخی اعضا یا مشاوران دولت به رئیس‌جمهور است. این آمار و اطلاعات غلط، صرفاً به فروش نفت محدود نیست و در زمینه‌های مختلف به رئیس‌جمهور، داده می‌شود و بر اساس آن تصمیماتی گرفته می‌شود که به زیان کشور و مردم است. رؤسای دیگر قوا، نهادهای امنیتی و قضائی باید به مسئله آمارهای غلط به رئیس‌جمهور و ارائه‌دهندگان آن ورود کنند و جلوی آن را بگیرند.