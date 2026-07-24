حاکمان دبی به التماس از گردشگران و ساکنان افتادند
آسیبهای جنگ آمریکا و اسرائیل و ابوظبی علیه ایران، دبی را به التماس از ساکنان برای جذب گردشگر انداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ دفتر اطلاعرسانی دولت دبی از طرحی جدید برای جذب گردشگران خارجی خبر داد که بر اساس آن، به ساکنان این شهر اجازه داده میشود دوستان و خانوادههای خود را به دبی دعوت کنند. این طرح در بازه زمانی ۲۰ تیر تا ۹ آبان (۲۰ جولای تا ۳۱ اکتبر) اجرا میشود.
در ازای این کار، به ساکنان پاداش نقدی و تشویقی به ارزش بیش از سه هزار درهم (حدود ۸۰۰ دلار) داده میشود و گردشگران دعوتشده نیز از تخفیفهای ویژه اقامت تا 45 درصد در هتل، رستورانها و جاذبههای گردشگری بهرهمند میشوند.
این اقدام نشان از عمق بحرانی دارد که صنعت گردشگری دبی پس از ماهها جنگ آمریکا و اسرائیل و ابوظبی علیه ایران، در منطقه با آن دست و پنجه نرم میکند. دبی تا قبل از جنگ، سالانه میزبان ۱۹ میلیون و 500 هزار گردشگر بود اما جنایات آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران با همراهی دولت ابوظبی، این شهر را به شهر ارواح تبدیل کرده است. حالا، آسیبهای جنگ آمریکا و اسرائیل و ابوظبی علیه ایران، دبی را به التماس از ساکنان برای جذب گردشگر انداخته است.