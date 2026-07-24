به گفته مدیر دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت، با به‌روزرسانی طرح‌های پایش و استفاده از هوش مصنوعی، مصرف نفت‌گاز در کشور بین پنج تا هشت میلیون لیتر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سید مهدی محبی» مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت با اشاره به اهمیت بحث قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و امنیتی کشور، گفت: اصلی‌ترین عاملی که قاچاق سوخت را بااهمیت کرده، بحث قیمتی است. قیمت بالای فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه، میل به قاچاق را در کشور افزایش داده است.

وی با اشاره به تأثیر محاصره دریایی و جنگ تحمیلی بر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی افزود: در مرزهای پاکستان، هر لیتر فرآورده به بالای 300 هزار تومان رسیده است. بر اساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اطلاعاتی، بالای 80 تا 85 درصد قاچاق فرآورده‌های نفتی مربوط به نفت‌گاز است و پس از آن بنزین و نفت کوره قرار دارند.

محبی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی منشأ قاچاق و تدوین تکالیف دستگاه‌ها گفت: این کار در سال گذشته انجام شد و طی ابلاغیه 24 ماده‌ای رئیس‌جمهور در مهرماه سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ گردید. یکی از مهم‌ترین موضوعات، تعیین الگوی مصرف برای هر دستگاه بر اساس یک روش علمی بود؛ تکلیفی که از سال 98 بر زمین ‌مانده بود.

وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو ادامه داد: رصد لحظه‌ای از برداشت از مخازن، حمل مواد خام به پالایشگاه‌ها، انتقال از طریق خطوط تولید به انبارهای نفت و توزیع توسط وزارت نفت در شبکه توزیع شامل انبارها، جایگاه‌ها و مصرف‌کنندگان عمده به‌صورت ریلی، نفتکش و کشتی، همگی تحت پوشش سامانه‌های پایش قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت با اشاره به قدمت سامانه کارت هوشمند سوخت که از سال 86 راه‌اندازی شده، تصریح کرد: این سامانه برای زمان خود مؤثر بوده و هم‌اکنون نیز مزایایی دارد، اما متناسب با شرایط فعلی کشور و منطقه نمی‌تواند به‌روز باشد و تخلفات و قاچاق را حل کند. نیاز به به‌روزرسانی و استفاده از سیستم‌هایی داریم که در توسعه اطلاعات به ما کمک کنند.

محبی بر لزوم پردازش داده‌ها تأکید کرد و گفت: داده‌های متعددی داریم؛ اما وقتی نتوانیم آنها را پردازش کنیم، نمی‌توانیم فعالیت‌های سالم و متخلفانه را تشخیص دهیم. با استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های نوین توانسته‌ایم این حوزه را ارتقا دهیم.

وی در بخش پایانی برنامه از دستاورد مهمی خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های پایش هوشمند، بین پنج تا هشت میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف نفت‌گاز در کشور اتفاق افتاده است. در سال‌های 1402 و 1403 واردکننده فرآورده نفت‌گاز بودیم، اما در سال 1404 کشور را از واردات بی‌نیاز کردیم و منابع ملی قابل‌توجهی به سمت واردات سوخت نرفت. این ذخیره‌سازی به‌ویژه در ایام جنگ بسیار به کمک کشور آمد.