«استخراج غیرمجاز رمزارز» عامل ۳۰ درصد از ناترازی برق کشور
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر با بیان اینکه برآوردها از مصرف بیش از دو هزار مگاواتی ماینینگ غیرمجاز در کشور حکایت دارد، گفت: این میزان مصرف میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق کشور را به خود اختصاص دهد.
«هادی سفیدمو» در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برآورد مصرف برق ماینینگ غیرمجاز در کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات نسبتاً صحیح، مصرف ماینینگ غیرمجاز در کشور بیش از دو هزار مگاوات است که این مقدار مصرف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی را به خودش اختصاص میدهد؛ یعنی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از ناترازی میتواند ناشی از ماینینگ غیرمجاز باشد. وی درباره زمان گسترش این پدیده گفت: از سال ۱۳۹۸ معضل استخراج رمزدارایی در کشور به طور جدی وارد فاز عملیاتی شده است. البته قبل از این سال نیز این قضیه وجود داشت، اما به شکل بسیار محدود انجام میشد. از سال ۱۳۹۸ اوج شروع این فعالیت بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.
سفیدمو درباره آمار کشفیات ماینرهای غیرمجاز بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۹۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است.
وی ادامه داد: در این میان استانهای خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین ماینینگ و استخراج را دارند. یکی از دلایل عمده این موضوع در استانهای مرزی، سهولت ورود ماینر به کشور است. سفیدمو افزود: در استان خوزستان نیز یکی از دلایل اصلی، شبکه پرقدرت توزیع نیروی برق است که تأمین برق ماینرها در آن کمتر با مشکل مواجه میشود. در استان خراسان رضوی نیز مرزی بودن استان و همچنین خاموشیهای بسیار کمتر از جمله دلایل این موضوع است. استان هرمزگان نیز به دلیل وجود مرز آبی و شبکه پایدار برق، جزو استانهای آلوده در این حوزه محسوب میشود.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر درباره نحوه تأمین برق ماینرهای غیرمجاز گفت: بیشتر فعالیت ماینرهای غیرمجاز از طریق برق غیرمجاز، دستکاری کنتور، گرفتن انشعاب غیرمجاز از شبکه، گرفتن برق از پشت کنتور یا تعرض به شبکههای توزیع برق انجام میشود. در حال حاضر مصرف ماینینگ مجاز بسیار محدود است، اما عمده مصرف مربوط به ماینینگ غیرمجاز است و بیش از ۹۰ درصد آنها از برق غیرمجاز شبکه استفاده میکند.
وی درباره الگوی مصرف ماینرها در فصول مختلف سال نیز اظهار کرد: الگوی ماینرها در فصل گرما و سرما تفاوتی با یکدیگر ندارد و الگوی مصرف آنها ثابت است. ماینرها به طور مستمر و مداوم مشغول مصرف برق و انجام عملیات استخراج هستند و اصولاً فعالیت آنها ارتباطی با فصل ندارد و پردازش دادهها را بدون وقفه انجام میدهند.