ایجاد سازمان جدیدی با عنوان «مهارت و اشتغال»
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: در مردادماه سال جاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد ایجاد سازمان جدیدی با عنوان سازمان «مهارت و اشتغال» به هیئت دولت پیشنهاد میشود.
سیدمحمد علوی که به مناسبت هفته ملی مهارت با خبرنگاران سخن میگفت اظهار امیدواری کرد که این پیشنهاد مورد موافقت هیئت دولت و در نهایت تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با تصویب سازمان جدید مهارت و اشتغال، افرادی که در مراکز فنی و حرفهای مهارت دیده و یا خواهند دید شناسایی و جذب بازار کار خواهند شد.
علوی توضیح داد: با توجه به این موضوع شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود.
وی لزوم ترویج فرهنگ مهارت را در سراسر ایران مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: یکی از بزرگترین چالشهای موجود، ضعیف بودن فرهنگ مهارتآموزی در جامعه است و اگر خانوادهها در کنار آموزشهای آکادمیک(مرتبه علمی) فرزندان خود را به یادگیری مهارت نیز تشویق کنند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.