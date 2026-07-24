۱۸۱ موکب اصفهان در مسیر اربعین پذیرای زائران کربلا
اصفهان- خبرنگار کیهان:
۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیر اربعین به زائران همایش پیادهروی اربعین حسینی در کربلا خدمات ارائه میکنند.
اکبر صالحی جانشین ستاد اربعین استان اصفهان افزود: امسال ۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین مستقر میشوند و تمامی کمیتههای ۱۵ گانه ستاد اربعین برای خدمترسانی به زائران آمادگی کامل دارند.
وی با بیان اینکه دولت و ستاد اربعین تنها نقش تسهیلگر را برعهده دارند، افزود: بار اصلی این حرکت عظیم مردمی بر دوش موکبداران و خادمان حسینی است و همه دستگاهها تلاش میکنند شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم
کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت برنامهریزی زائران گفت: از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست میکنیم ثبتنام در سامانه سماح و تمدید یا دریافت گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند اعزام و خدماترسانی بدون مشکل انجام شود.