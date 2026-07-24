فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۶۵۱
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
با استقرار در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین

۱۸۱ موکب اصفهان در مسیر اربعین پذیرای زائران کربلا

اصفهان- خبرنگار کیهان:
۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیر اربعین به زائران همایش پیاده‌روی اربعین حسینی در کربلا خدمات ارائه می‌کنند.
اکبر صالحی جانشین ستاد اربعین استان اصفهان افزود: امسال ۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین مستقر می‌شوند و تمامی کمیته‌های ۱۵ گانه ستاد اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی کامل دارند.
وی با بیان اینکه دولت و ستاد اربعین تنها نقش تسهیل‌گر را برعهده‌ دارند، افزود: بار اصلی این حرکت عظیم مردمی بر دوش موکب‌داران و خادمان حسینی است و همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنند شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم 
کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی زائران گفت: از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست می‌کنیم ثبت‌نام در سامانه سماح و تمدید یا دریافت گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند اعزام و خدمات‌رسانی بدون مشکل انجام شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

نگاه ایمانی به سختی‌های بزرگ

آزار و اذیت و انتقام بر سر «ایران گیت»

اعتبار تاریخ طبری (شبهه ها و پاسخ ها)

نگاه راهبردی در خدمت‌رسانی به مردم(پرسش و پاسخ)

تحلیل نظری انقلاب اسلامی

اختلاف درباره پول کثیف یا تمیز «سیا»

چگونگی برطرف کردن نیازهای مردم(چراغ راه)

سراب اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی بـرای 43 درصـد از خـانوارهای تهرانی

حل مشکلات مردم، مایه نجات انسان(حکایت خوبان)

خدمت به مردم، مقدمه رسیدن به مقام قرب الهی(سلوک عارفانه)