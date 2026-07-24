مدیریت شهری اصفهان در جنگ رمضان سربلند شد تجربه این شهر باید ملی شود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تشریح اقدامات انجامشده در دوران «جنگ رمضان» از رسیدگی به آسیبهای بیش از ۱۲هزار واحد مسکونی و تجاری، اجرای دهها عملیات مدیریت بحران و پشتیبانی از شهروندان و نیروهای امدادی خبر داد و گفت: تجربه موفق اصفهان در مدیریت این بحران باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
محمد نورصالحی در هفتادونهمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها، ضمن قدردانی از تدارک این نشست، با اشاره به شرایط کشور و درگیری با جنگ ظالمانه به تشریح عملکرد مدیریت شهری اصفهان در دوران «جنگ رمضان» پرداخت و با بیان اینکه در جنگ رمضان ۱۲ هزار و ۱۷۸ واحد مسکونی و تجاری در شهر اصفهان دچار آسیب شد، اظهار کرد: ۸۶ درصد این آسیبها مربوط به واحدهای مسکونی بود که بهطور عمده شامل در، پنجره، نما و دیوارها میشد.
وی افزود: شهرداری اصفهان ۷۸ عملیات در پی آسیب به زیرساختها و مناطق مسکونی انجام داد و سازمان آتشنشانی نیز ۱۹۰ عملیات ویژه امدادی را به سرانجام رساند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از فعالیت بیش از ۱۵۰۰ کامیون برای جمعآوری نخاله در این مدت خبر داد و تصریح کرد: با لطف خداوند، واحدهای دارای آسیب جزئی تعمیر و به مالکان تحویل داده شد و برای واحدهایی که نیاز به زمان بیشتری داشتند، با تأمین مسکن یا وام رهن، شرایط اسکان مناسب فراهم گردید تا مدیریت شهری بتواند در این آزمون بزرگ، رضایتمندی مردم را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی کسب کند.