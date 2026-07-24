شبکه گسترده جادهای ایران توطئه دشمن را خنثی میکند دشمن به دنبال کاهش تابآوری مردم است
ساری- خبرنگار کیهان:
رئيس کمیته حملونقل جادهای کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی به زیرساختهای کشور، هدف از این اقدامات را کاهش تابآوری عمومی دانست و تأکید کرد: شبکه حملونقل کشور به قدری متنوع و گسترده است که توطئههای دشمن برای فلج کردن شریانهای ارتباطی ایران راه به جایی نخواهد برد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با تحلیل راهبرد دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای عمرانی گفت: دشمن آمریکایی در شرایط فعلی، با هدف قرار دادن زیرساختهای عمرانی و حملونقلی کشور قصد دارد با تحمیل خسارت و ایجاد مشکل برای شهروندان غیر نظامی، سطح تابآوری مردم را کاهش و تمرکز عمومی را برهم بزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: هوشیاری مردم در این مقطع بسیار حیاتی است تا با شناخت دقیق اهداف دشمن در دام جنگ روانی آنان گرفتار نشوند.
وی با بیان اینکه کشور از مسیرها و گزینههای جایگزین متعددی برخوردار است تصریح کرد: ایران با داشتن شریانهای اصلی و فرعی گسترده و متنوع در سراسر کشور، چنان ظرفیتی دارد که دشمن به اشتباه تصور میکند با هدف قرار دادن یک مسیر، تونل یا جاده اصلی، میتواند روند حرکت کشور را متوقف کند. البته این اقدامات دشمن زحماتی را برای مردم ایجاد میکند اما به هیچ وجه امکان فلج کردن کشور را نخواهد داشت.
شريعتي اندراتی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: دستاندرکاران این وزارتخانه در مقاطع حساس گذشته نشان دادهاند که با اقدامات جهادی و فوری، میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن مسیرهای جایگزین را ایجاد کرده و شبکه ارتباطی کشور را ترمیم کنند.
رئیس کمیته حملونقل جادهای کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با تفاوت قائل شدن میان عملکرد نیروهای مسلح ایران و دشمنان گفت: نیروهای مسلح ما در طول این مدت نشان دادهاند که هیچگاه وارد فضائی نخواهند شد که در آن مردم عادی و غیر نظامی دچار آسیب شوند؛ نیروهای ما همواره نقاط راهبردی دشمن از جمله پایگاههای نظامی، شناورها و بندرگاهها را مورد هدف قرار دادهاند.
وی در پایان تأکید کرد: قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و نیروهای مسلح، هشدارهای لازم را به دشمن دادهاند و چنانچه تروریستهای آمریکایی و حامیانش به فشار بر مردم شریف و عادی ایران ادامه دهند، طبعاً حق مقابله به مثل برای نیروهای مسلح ما محفوظ است و پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد که البته در حال دریافت پاسخ هستند.