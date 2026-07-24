شيراز- خبرنگار كيهان:

وزیر راه و شهرسازی که به‌منظور بررسی میدانی خسارات وارد شده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در پی تجاوز اخیر دشمن و ارزیابی وضعیت تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی به استان‌های جنوبی کشور سفر کرده بود، در مسیر بازگشت، با حضور در فرودگاه شیراز با استاندار فارس دیدار و گفت‌وگو

کرد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در این دیدار که با محوریت مهم‌ترین مسائل حوزه راه و شهرسازی استان فارس برگزار شد، ضمن گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، طرح‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل، روند اجرای پروژه‌های راهسازی، برنامه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن و نیازهای زیرساختی استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار فارس در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی استان در شبکه حمل‌ونقل کشور، نقش توسعه راه‌ها، تکمیل محورهای مواصلاتی، ارتقای ایمنی مسیرهای ارتباطی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مهم ارزیابی کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان فارس، دستاوردهای سفر خود به استان‌های جنوبی و بررسی وضعیت خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل را تشریح کرد و بر پیگیری مسائل مطرح‌شده در حوزه راه و مسکن استان فارس تأکید داشت.