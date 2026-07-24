اجرای پزشک خانواده در فارس با شفافیت و اقتدار دنبال شود
شیراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس با اشاره به جایگاه راهبردی طرح پزشک خانواده در دولت چهاردهم، خواستار تقویت زیرساختها، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرائی این برنامه در استان شد.
حسینعلی امیری، استاندار فارس در جلسه راهبردی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به سابقه ۱۴ ساله این طرح در کشور، استانهای فارس و مازندران را به عنوان پایلوتهای اجرائی معرفی کرد و گفت: تداوم این طرح در دولتهای مختلف نشاندهنده اهمیت آن است و اکنون به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم در دستور کار قرار دارد. امیری با تأکید بر نقش نظام ارجاع در کاهش مراجعات غیرضروری به متخصصان و جلوگیری از هزینههای سنگین درمانی، از فرمانداران خواست امکانات لازم برای اجرای دقیق طرح را فراهم کنند. استاندار فارس دستور داد جلسهای با حضور مدیران عامل بانکها برای بررسی راهکارهای اختصاص تسهیلات بانکی به مراکز درمانی برگزار شود. همچنین یکپارچهسازی سامانههای آماری و ضابطهمند شدن فرآیندها را ضروری دانست.