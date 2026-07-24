شيراز- خبرنگار كيهان:

در دیداری راهبردی میان مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و فروغ ‌هاشمی فرماندار شهرستان اوز، نقشه راه تمدید عنوان «پایتخت کتاب ایران» ترسیم شد و در این نشست که با تاکید بر هم‌افزایی نهادهای مردمی و دولتی همراه بود، اراده‌ای جدی برای تثبیت نام اوز در صدر رویدادهای فرهنگی کشور نشان‌ داده شد.

مهدي رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، در این نشست ضمن تحسین پویایی فرهنگی اوز، اظهار داشت: اعطای عنوان پایتختی کتاب به اوز، تنها رویداد نمادین نبود؛ بلکه محصول سال‌ها مجاهدت فرهنگی مردمان جنوبی است که کتاب را در تار و پود زندگی خود تنیده‌اند. امروز که برای تداوم این مسیر هم‌‌قسم شده‌ایم، نگاه‌ها معطوف به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. رنجبر در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های تخصصی افزود: برای تکرار این افتخار، نیازمند همت عمومی در سطح استان هستیم. نباید به آنچه تاکنون دست یافته‌ایم بسنده کنیم؛ چرا که پایتختی کتاب، مقصد نیست، بلکه مسیری مستمر است و از تمامی دست‌اندرکاران، اصحاب هنر و فعالان عرصه فرهنگ انتظار می‌رود با نگاهی بلندمدت و با تکیه بر خلاقیت، طرح‌های نوآورانه‌ای را پی‌ریزی کنند که بتواند بار دیگر هیئت داوران ملی را مبهوت نبوغ فرهنگی مردم فارس کند.