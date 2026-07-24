ساری- خبرنگار کیهان:

در صورت عدم رعایت الگوی مصرف کنتورهای هوشمند به صورت خودکار برق ادارات پرمصرف را قطع یا محدود می‌کند.

«سید کاظم حسینی کارنامی» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: همزمان با اوج گیری گرما، پایش لحظه‌ای مصرف برق ادارات از طریق سامانه‌های هوشمند و همچنین بازرسی‌های میدانی در سراسر استان تشدید شده تا از بروز اختلال در شبکه برق جلوگیری شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت تمامی دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند در ساعات اداری، مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش دهند و در ساعات غیر اداری نیز با خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری دست‌کم ۷۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف گفت: در ساختمان‌های اداری مجهز به کنتورهای هوشمند در صورت عبور از سقف تعیین شده مصرف، سامانه به شکل خودکار نسبت به محدودسازی یا قطع برق اقدام می‌کند و نیازی به مداخله حضوری نخواهد بود.