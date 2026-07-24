استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی
مصرف غذای مشکوک
س)اگر از پاک بودن آشپز اطمینان نداشته باشیم و ندانیم که اهل غسل هست یا خیر، آیا میتوان از غذایی که طبخ کرده است، میل کرد؟
ج)به طور کلی تا یقین به نجاست غذا نداشته باشید، اجتناب از آن لازم نیست.
خون در تخم مرغ
س)آیا تخم مرغهای رسمی که در آن خون است خوردن آن اشکال دارد؟ حکمش چیست؟
ج) خون داخل تخم مرغ نجس نیست ولی خوردنش جایز نمیباشد، میتوان آن را از تخم مرغ جدا کرده و تخم مرغ را مصرف کرد.
نشستن کنار سفره شراب
س)آیا میتوان کنار سفرهای که شراب وجود دارد، غذا خورد ولی به شراب دست نزد؟
ج) خوردن از سفرهای که در آن شراب گذاشته شده، مطلقاً حرام است.
خوردن در خانه بینماز
س)آیا در خانهای که خانواده آن نماز نمیخوانند میتوان چیزی خورد؟
ج) خوردن غذا در خانه مذکور فینفسه اشکال ندارد.
خوردن میوۀ باغ مردم
س) در گذشته از میوۀ باغ مردم خوردم. الان پیدا کردن صاحب باغ تا حدّی دشوار و مشقت دارد؛ با این توصیف، تکلیف من چیست؟
ج)در فرض مذکور، باید از صاحب باغ و اگر از از دنیا رفته از ورثه او حلالیت بطلبید و مجرّد پیدا کردن صاحب مال با مشقت و دشواری، موجب ترک این تکلیف نمیشود. بله اگر از پیدا کردن ایشان مأیوس هستید، به مقداری که مدیون شدهاید، از طرف آنها به فقیر متدین، صدقه بدهید. البته توجه داشته باشید، خوردن از میوههای درخت یا شاخه در کنار جاده اشکال ندارد، مشروط به اینکه: اولاًً به قصد استفاده از میوه به آن مسیر نرفته باشد و ثانیاًً به درخت، آسیب نرسانده و شاخههای آن را نشکند و ثالثاًً همان جا میوه را خورده و با خود نبرد.
خوردن تربت سیدالشهداء
بدون قصد درمان
س)خوردن تربت سیدالشهداء(ع) بدون قصد درمان چه حکمی دارد؟ اگر در آب حل کنیم و رنگ آب عوض شود چطور؟
ج)خوردن تربت قبر شریف حضرت سید الشهداء(ع)، به نیت شفاء و به مقدار یک نخود متوسط، اشکال ندارد، اما اگر قصد استشفاء نباشد و به صورت گل یا گل خشک شده باشد جایز نیست و در هر صورت اگر در آب مستهلک شود اشکال ندارد.