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کد خبر: ۳۳۴۶۳۵
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
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حل مشکلات مردم، مایه نجات انسان(حکایت خوبان)

امام علی(ع) به «جابر» فرمود: ای جابر! خداوند به هر کس که بیشتر نعمت دهد. نیازهای مردم را به او زیاد می‌کند، پس هر کس به حل مشکل مردم برخیزد، خداوند نیز عوض خواهد داد، و هر کس به حل مشکل مردم کمک نکند، خداوند نیز این نعمت را از او خواهد گرفت.(1) 
امام صادق(ع) فرمود: وقتی خداوند متعال بخواهد بر برنده‌اش نعمتی بدهد، برآوردن نیازهای مردم را در دست او قرار می‌دهد. پس اگر مشکل مردم را بدون تحقیر آنها حل کرد، خدا نیز او را در بهشت جای می‌دهد، و اگر مشکل مردم را حل، خداوند او را داخل آتش خواهد کرد، و همه کارهای نیک را از او می‌گیرد و شفاعت رسول‌الله(ص) شامل حالش نمی‌شود.(2)
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1- نهج‌البلاغه محمد عبده، ج 4، ص 88
3- مشکاهًْ‌الانوار، علی طبرسی، ص 577

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