اعتراض شهروندان اوکراینی به تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور این کشور برای ایجاد تغییراتی دیگر در دولت، به بحرانی جدی برای کی‌یف تبدیل شده است.

تحولات اخیر اوکراین بار دیگر نشان می‌دهد که تداوم جنگ، افزون بر فشارهای نظامی روسیه، تحت تأثیر رویکرد کشورهای غربی نیز قرار گرفته است. استمرار ارسال تسلیحات، تشویق کی‌یف به ادامه نبرد و اولویت دادن به راهکارهای نظامی به جای تلاش برای دستیابی به یک توافق سیاسی، موجب شده است که جنگ بیش از پیش فرسایشی و پیچیده شود. اکنون افزایش اختلافات در ساختار سیاسی و نظامی اوکراین و گسترش نارضایتی‌های مردمی، از هزینه‌های داخلی این رویکرد حکایت دارد، شرایطی که نشان می‌دهد ادامه حمایت‌های نامعقول نظامی غرب، بدون ترسیم افقی روشن برای پایان درگیری، نه‌تنها به برقراری ثبات کمک نکرده، بلکه بر ابعاد بحران افزوده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «ای‌یو آبزرور»، پس از اعلام برکناری میخایلو فدوروف از سمت وزیر دفاع توسط رئیس‌جمهوری اوکراین، شهروندان این کشور برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و به این تصمیم اعتراض کردند. آمارها نشان می‌دهد در یکی از این تجمعات حدود ۱۰هزار نفر در کی‌یف تجمع کرده و مخالفت خود را با تصمیمات اخیر ولودیمیر زلنسکی ابراز کردند. پیام معترضان به رئیس‌جمهور روشن بود؛ آنها خواهان بازگشت فدوروف به وزارت دفاع و برکناری ژنرال اولکساندر سیرسکی از فرماندهی کل نیروهای مسلح هستند. گزارش‌ها حاکی است اختلافات اساسی میان فدوروف و سیرسکی بر سر نحوه اداره جنگ، یکی از دلایل اصلی کنار رفتن وزیر دفاع بوده و محبوبیت اجتماعی فدوروف نیز بر دامنه این اعتراضات افزوده است، موضوعی که در شعار یکی از معترضان با مضمون «فدوروف یعنی تلفات بیشتر روسیه و سیرسکی یعنی تلفات بیشتر اوکراین» نیز بازتاب

یافت.

همزمان با افزایش فشارهای خیابانی، روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که زلنسکی در حال بررسی برکناری سیرسکی است، اقدامی که به نوشته این روزنامه، در صورت تحقق، تحول مهمی در ساختار سیاسی و نظامی اوکراین خواهد بود. منابع این روزنامه پیش‌تر نیز اعلام کرده بودند که رئیس‌جمهور اوکراین در صورت یافتن جانشینی مناسب، آماده کنار گذاشتن سیرسکی است و به همین منظور طی سه روز گذشته با چندین ژنرال ارشد دیدار کرده است. در همین حال، انتقادها از فرمانده کل ارتش تنها به معترضان محدود نمانده و گزارش‌هایی از نارضایتی در داخل نیروهای مسلح، از جمله پاره‌کردن مدال‌ها و تقدیرنامه‌های امضاشده توسط سیرسکی از سوی برخی نظامیان، منتشر شده است. زلنسکی سرانجام روز سه‌شنبه اعلام کرد میخائیل دراپاتی را به عنوان فرمانده کل جدید نیروهای مسلح اوکراین منصوب کرده است تا جایگزین الکساندر سیرسکی شود؛ تصمیمی که وی در یک پیام ویدئویی منتشرشده در کانال تلگرام خود آن را رسماً اعلام کرد.