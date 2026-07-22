آسوشیتدپرس: شمار نظامیان زخمی آمریکا در جنگ با ایران از ۵۰۰ نفر فراتر رفت

یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس اعتراف کرد شمار نظامیان زخمی آمریکا در جنگ با ایران از ۵۰۰ نفر فراتر رفته است.

علی‌رغم سانسور گسترده‌ای که از سوی پنتاگون درباره ضربات کوبنده یگان‌های موشکی و پهپادی کشور علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه اعمال می‌شود، ضربات سنگین و همراه با تلفات گسترده ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن باعث شد که پنتاگون نتواند تلفات و خسارت‌های وارده را کتمان کند. به همین دلیل طی روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های آمریکایی درباره میزان تلفات و خسارات وارده به این پایگاه‌ها منتشر شده است. براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی تنها در پایگاه الازرق اردن دست‌کم 3 سرباز آمریکایی کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام آمریکایی هم به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که شمار نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در جنگ با ایران اکنون به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از این رسانه آمریکایی، این رقم از آمار رسمی منتشرشده از سوی پنتاگون در سامانه تحلیل تلفات دفاعی نیز بالاتر است؛ سامانه‌ای که در حال حاضر ۴۸۲ مجروح را ثبت کرده است. این مقام آمریکایی که به دلیل نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که این سامانه با تأخیر قابل‌توجهی اطلاعات مربوط به مجروحان را ثبت و منتشر می‌کند. او در ادامه مدعی شد که این تأخیر ناشی از نحوه طراحی و عملکرد سامانه است و اقدامی عمدی برای پنهان کردن آمار مجروحان نیست. علی‌رغم این ادعا طی روزهای گذشته بارها رسانه‌های آمریکایی از سانسور عمدی میزان تلفات جنگ از سوی پنتاگون انتقاد کرده‌اند.