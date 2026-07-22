«جنبش سوسک‌ها» در هند که بسیاری آن را نماد همبستگی نسل جوان هند می‌دانند، به دردسر جدید «نارندرا مودی» نخست‌وزیر این کشور تبدیل شده است.

اعتراض‌های گسترده جوانان هند که از یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و به درگیری‌های شدید با پلیس در دهلی‌نو انجامیده است، اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی مودی در سومین دوره نخست‌وزیری او تبدیل شده است. ریشه این جنبش اعتراضی به اردیبهشت امسال بازمی‌گردد که رئیس دیوان عالی هند در جریان یک جلسه دادگاه در انتقاد از برخی منتقدان فعال در شبکه‌های اجتماعی، آنها را «سوسک و انگل» خطاب کرد.

در واکنش به این ماجرا، جنبشی با نام «جنبش سوسک‌ها» در هند شکل گرفت. این حرکت در ابتدا بیشتر یک پویش طنز اینترنتی و مبتنی بر انتشار میم‌های سیاسی بود، اما به‌تدریج به نماد همبستگی نسل جوان تبدیل شد و میلیون‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از آن حمایت کردند. آن‌چه این کارزار اینترنتی را به یک جنبش سیاسی تبدیل کرد، افشای سؤال‌های آزمون سراسری ورود به دانشکده‌های پزشکی هند در ماه می( اردیبهشت) بود که بیش از ۲میلیون داوطلب در آن شرکت کرده بودند.

سرکوب دانشجویان در اعتراض به این تقلب، خشم مردم هند و طرفداران «جنبش سوسک‌ها» را برانگیخته است. اعتراضات و تجمعات خیابانی در دهلی به‌دلیل افشای سؤالات آزمون سراسری و سهل‌انگاری دولت در این زمینه با هدایت جنبش سوسک‌ها و همزمان با آغاز نشست پارلمان آغاز شد و به‌رغم زخمی‌شدن ۱۱۸ نیروی پلیس و ۶۰ معترض و بازداشت ۷۰ نفر همچنان ادامه دارد و این جنبش اعلام کرده است تا زمانی که دولت به خواسته آنها (استعفای وزیر آموزش) جامه عمل نپوشاند به اعتراضات و تجمعات ادامه خواهند داد.

در ادامه این اعتراضات احزاب مخالف با تحصن نزدیک دفتر نخست‌وزیر هند، خواستار استعفای نارندرا مودی و وزیر آموزش دولت وی و همچنین پاسخگویی در مورد خشونت پلیس علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان و دانش‌آموزان در دهلی‌نو شدند. به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی‌پایونیر، راهول گاندی رهبر حزب کنگره و از احزاب مخالف دولت مودی در پستی در صفحه ایکس نوشت: برای مطالبه پاسخگویی و عذرخواهی دولت به خاطر سرکوب دانشجویان در اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی پلیس دهلی، راهپیمایی و تحصن کردیم.

وی ادامه داد: به سمت خانه نخست‌وزیر مودی راهپیمایی کردیم تا از او در مورد وحشی‌گری علیه دانش‌آموزان جوان پاسخ بخواهیم. دولت نمی‌خواهد پاسخگو باشد و نمی‌خواهد در پارلمان در این مورد بحث شود، از این‌رو نخست‌وزیر و وزیر آموزش باید به خاطر نابود کردن آینده جوانان هند استعفا دهند. «آشوتوش رنکا»، نماینده جنبش سوسک‌ها نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنی، به دولت مودی هشدار داد که اگر به خواسته‌های معترضان رسیدگی نکند، جوانان کشور آنها را به‌شدت سرکوب خواهند کرد.جنبش سوسک‌ها اکنون خواستار استعفای وزیر آموزش، انجام تحقیقات مستقل درباره فساد در برگزاری آزمون‌ها، آزادی سونام وانگچوک، فعال مدنی حامی اعتراض‌ها، و پرداخت ۱۰میلیون روپیه غرامت به خانواده هر یک از دانش‌آموزانی است که پس از این رسوایی جان خود را از دست داده‌‌اند.