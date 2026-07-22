آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

گزارش روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز حاکی‌ است آمریکا حدود 13میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشیده است.

زمانی که ترامپ شهریورماه سال گذشته بخش زیادی از نیروی دریایی آمریکا را در دریای کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرد، بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها و حتی خود مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به‌دنبال حمله به ونزوئلا و تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است. متأسفانه عدم آمادگی دولت و ارتش در مقابل این توطئه و خیانت بخش‌هایی از دولت و ارتش ونزوئلا، باعث شد که ارتش آمریکا در عملیاتی مشترک با سازمان سیا، روز شنبه 3 دی 1404 با حمله به کاراکاس پایتخت، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور و همسرش را برباید و به آمریکا منتقل کند. ترامپ قبل و بعد از این آدم‌ربایی بارها اعلام کرده بود که هدف از این عملات تصاحب ذخایر سرشار نفتی ونزوئلا است. ذخایر نفتی اثبات‌شده ونزوئلا حدود ۳۰۳میلیارد بشکه برآورد می‌شود که این کشور را در رتبه نخست جهان قرار می‌دهد. طبق اظهارات مقامات آمریکایی، نفت این کشور می‌تواند نیاز 100 سال آینده آمریکا را تأمین کند.

ترامپ حالا به آرزویش رسیده است. چندی پیش روزنامه معتبر اسپانیایی «ال‌اکونومیستا» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در ابلاغیه‌ای رسمی به مشتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس بهای سوخت را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به‌ طور مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز کنند؛ تصمیمی که عملاً کنترل درآمدهای انرژی ونزوئلا را به دولت آمریکا واگذار کرده است! حالا روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارش جدیدی نوشته است: دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۳میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا را بالاکشیده است.

به گزارش ایرنا، فایننشال‌تایمز می‌نویسد: آمریکا پس از بازداشت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در ماه ژانویه(دی 1404) و روی کار آوردن دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور، کنترل صادرات نفت ونزوئلا را در دست گرفت و بخشی از تحریم‌ها را نیز تعلیق کرد. این گزارش می‌افزاید: درآمدهای نفتی حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رفت کاهش تحریم‌ها اقتصاد بحران‌زده این کشور را تقویت کند، اما اقتصاددانان می‌گویند ۶ ماه پس از در اختیار گرفتن این منابع توسط واشنگتن، نشانه‌های بهبود اقتصادی محدود بوده و این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که همه درآمدهای نفتی به کاراکاس منتقل نشده است.

به نوشته این روزنامه، دولت آمریکا روایت‌های متفاوتی درباره این منابع ارائه کرده است؛ از توصیف نقش خود به عنوان «امین نگهدارنده» در فرمان اجرایی اولیه تا اظهارات دونالد ترامپ که گفته بود آمریکا از نفت ونزوئلا «پول زیادی» به دست می‌آورد. همین موضوع باعث شده قانونگذاران هر دو حزب آمریکا خواستار شفاف‌سازی درباره محل نگهداری و نحوه تخصیص این درآمدها شوند. «خواکین کاسترو» عضو دموکرات کنگره آمریکا نیز با انتقاد از دولت ترامپ مدعی شد میلیاردها دلار درآمد نفتی ونزوئلا بدون شفافیت و سازوکارهای نظارتی در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته است.

فایننشال‌تایمز با استناد به داده‌های شرکت «کپلر» و برآوردهای قیمتی مؤسسه «آرگوس مدیا» اعلام کرد ارزش محموله‌های نفتی قابل محاسبه حدود ۱۱.۵میلیارد دلار بوده و با احتساب سایر صادرات، مجموع درآمدها از ۱۳میلیارد دلار فراتر می‌رود. با این حال، وب‌سایت دولت ونزوئلا تنها یک انتقال ۳۰۰میلیون دلاری در ماه مارس(اسفند) را نشان می‌دهد. براساس این گزارش اهمیت این منابع پس از زمین‌لرزه‌های ویرانگر ۲۴ ژوئن(3 تیر) افزایش یافته است؛ رخدادی که سازمان ملل خسارت آن به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های ونزوئلا را حدود ۳۷میلیارد دلار برآورد کرده است. این گزارش می‌افزاید، ترامپ پیش‌تر گفته بود درآمدهای نفتی تحت کنترل او خواهد بود، هرچند فرمان اجرایی اولیه تاکید داشت این منابع متعلق به دولت ونزوئلا است و آمریکا آنها را به صورت امانی نگهداری می‌کند. وزارت انرژی آمریکا نیز اعلام کرده است این منابع به نفع مردم آمریکا و ونزوئلا هزینه خواهد شد. ترامپ همچنین مدعی شد واشنگتن هزینه عملیات نظامی در ونزوئلا را ۲۸ برابر از محل درآمدهای نفتی جبران کرده است.