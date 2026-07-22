جولانی دروغ میگوید او در حال آماده شدن برای جنگ با حزبالله است
سرويس خارجي-
یک رسانه عبریزبان گزارش داد، با وجود اینکه مقامات دمشق به صورت علنی میگویند که قصد حمله به لبنان را ندارند، اما آنها برای انجام عملیات علیه حزبالله آماده میشوند.
با توجه به سابقه و ماهیت حاکمان تروریست دمشق، ورود آنها به پروژههای امنیتی و نظامی همسو با خواستههای واشنگتن و تلآویو، دور از انتظار به نظر نمیرسد. جریانی که ریشه در گروههای تکفیری و سابقهای طولانی در فعالیتهای تروریستی دارد و طی سالهای اخیر نیز بارها به همسویی با اهداف آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل متهم شده است، نشان داده که در معادلات منطقهای بیش از آنکه بر منافع ملی سوریه تکیه کند، در چارچوب خواستههای حامیان خارجی خود حرکت میکند. از اینرو، هرگونه تنشآفرینی یا ورود به تقابل با محور مقاومت، بهویژه حزبالله، نه اقدامی مستقل، بلکه در راستای اجرای سناریوهایی ارزیابی میشود که با هدایت و کارفرمایی آمریکا و در راستای تأمین منافع رژیم آپارتاید طراحی شدهاند.
به گزارش ایسنا، شبکه اسرائیلی «کان» گزارش داد که یک مسئول امنیتی سوری که نزدیک به حکومت دمشق است، گفته است که با وجود اینکه مقامات دولت انتقالی دمشق به صورت علنی از مخالفت خود با ورود به مسئله لبنان سخن میگویند، اما در عمل دمشق در حال آمادهشدن برای انجام عملیات علیه حزبالله است. کان به نقل از این مسئول سوری اعلام کرد که شکاف بزرگی میان سخنان علنی مقامات دولت موقت سوریه و بین آنچه که در پشتصحنه در جریان است، وجود دارد. کان گزارش داد که طی دیدار ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، که با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز در واشنگتن برگزار شد، ترامپ رویکرد بسیار مثبتی در قبال درخواستهای لبنان نشان داد، اما او هیچ تعهدی را نسبت به هیچچیزی ارائه نداد. ترامپ، روز سهشنبه، در جریان دیدار با عون، گفت: «احمد شرع تمایل دارد که علیه حزبالله وارد عمل شود و این اقدام تأثیرگذار خواهد بود زیرا شرع برای مدتهای طولانی علیه حزبالله مبارزه کرده است.
دیداری که حاکمیت لبنان را به نفع رژیم واگذار کرد!
خبر دیگر، به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از شبکه المنار، آنکه احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در بیانیهای با انتقاد از دیدار ژوزف عون، رئیسجمهور این کشور، با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، در کاخسفید، اعلام کرد: این نشست قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را با «مجوزی بیارزش» جایگزین کرده و حاکمیت لبنان را به رژیم صهیونیستی واگذار کرده است. وی با بیان اینکه این دیدار بار دیگر بر تعهد کامل به امنیت رژیم صهیونیستی به بهای حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تأکید کرده است، افزود: «این اقدام مانند درمان بیماری با تزریق سم است و مسئله، سرنوشت کشور، حاکمیت و مشارکت ملی لبنان است، نه تعارفهای سیاسی.» قبلان همچنین گفت: «تنها نتیجه این دیدار، رضایت کامل رژیم صهیونیستی از دستورکارهای امنیتی آن بوده و ترامپ با این نشست، جنوب لبنان را به صورت قسطی در اختیار امنیت رژیم صهیونیستی قرار داده است.» وی تأکید کرد که کنار گذاشتن عوامل قدرت ملی در برابر وعدههای آمریکا، به معنای واگذاری حاکمیت لبنان به منافع رژیم صهیونیستی است.