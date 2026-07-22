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کد خبر: ۳۳۴۶۲۵
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
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خشم مردم فیلیپین از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورشان

پلیس فیلیپین همزمان با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در مانیل، با معترضان ضدجنگ و ضدآمریکایی درگیر شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از الجزیره، پلیس فیلیپین همزمان با حضور «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست وزیران خارجه آسه‌آن در مانیل، با معترضان ضدجنگ و ضدآمریکایی- که شعار «مارکو روبیو، جنایتکار جنگی است» سر می‌دادند- درگیر شد. این تجمع توسط گروه‌های مترقی از جمله جنبش «بایان» و چند گروه دیگر در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به فیلیپین برگزار شد. معترضان در مجموعه فرهنگی فیلیپین دست‌نوشته‌هایی علیه روبیو در دست داشتند. آنها سفر او و حضور نظامی آمریکا در فیلیپین را محکوم کردند. معترضان معتقدند دولت فیلیپین با افزایش حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های نظامی این کشور و گسترش رزمایش‌های مشترک دریایی و نظامی، مانیل را به سمت درگیری‌های منطقه‌ای سوق می‌دهد و فیلیپین نباید به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ از جمله چین و آمریکا تبدیل شود.

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