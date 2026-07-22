آفریقا به عنوان کانون جدید گرسنگی از سوی سازمان ملل اعلام شد
سازمان ملل با انتشار تازهترین گزارش وضعیت امنیت غذایی در جهان اعلام کرد قاره آفریقا بهعنوان کانون گرسنگی در جهان، جای آسیا را گرفته است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملل متحد، پنج نهاد وابسته به سازمان ملل با انتشار گزارش جدید «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» اعلام کردند گرسنگی در جهان برای سومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و این نشان میدهد پیشرفت امکانپذیر است، اما دستاوردها شکننده است و برای تحقق «هدفهای توسعه پایدار» تا مهلت سال ۲۰۳۰ بیش از حد آهسته هستند. گزارش نهادهای سازمان ملل نشان میدهد آسیا، آمریکای لاتین و منطقه دریای کارائیب در سالهای اخیر دستاوردهای ثابت در زمینه کاهش گرسنگی ثبت کردهاند، اما آفریقا هماکنون بیشترین شمار گرسنگان را در جهان در خود جای داده است. در قاره آفریقا بیش از نیمی از جمعیت یا حدود ۵۶.۶درصد جمعیت در سال گذشته با ناامنی غذایی شدید یا متوسط روبهرو بودند.