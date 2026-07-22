به اميرالمؤمنين هم اين اشكال وارد است. اشكالى كه آقايان مى‏كنند اگر وارد باشد به ما، به او هم وارد است؛ خوب، شما چرا با معاويه مخالفت كردى؟ خوب، همه گفتند معاويه را بگذارد در حكومت شام باقى باشد و از او عفو بشود و چرا گفتى كه من يك ساعت ظالم را نمى‏گذارم سر جاى خودش بنشيند؟ خوب، اسباب اين شد كه اشخاص بزرگ را، مثل «عمار» را اينها و چندين هزار جمعيت را به كشتن دادى!

صحیفه امام؛ ج17؛ ص169 | جماران؛ 2 دی 1361