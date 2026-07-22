کد خبر: ۳۳۴۶۲۱
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
اگر امیرالمؤمنین حکمیت را زودتر میپذیرفت، عمار زنده بود(درمکتب امام)
به اميرالمؤمنين هم اين اشكال وارد است. اشكالى كه آقايان مىكنند اگر وارد باشد به ما، به او هم وارد است؛ خوب، شما چرا با معاويه مخالفت كردى؟ خوب، همه گفتند معاويه را بگذارد در حكومت شام باقى باشد و از او عفو بشود و چرا گفتى كه من يك ساعت ظالم را نمىگذارم سر جاى خودش بنشيند؟ خوب، اسباب اين شد كه اشخاص بزرگ را، مثل «عمار» را اينها و چندين هزار جمعيت را به كشتن دادى!
صحیفه امام؛ ج17؛ ص169 | جماران؛ 2 دی 1361