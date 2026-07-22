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کد خبر: ۳۳۴۶۲۱
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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اگر امیرالمؤمنین حکمیت را زودتر می‌پذیرفت، عمار زنده بود(درمکتب امام)

به اميرالمؤمنين هم اين اشكال وارد است. اشكالى كه آقايان مى‏كنند اگر وارد باشد به ما، به او هم وارد است؛ خوب، شما چرا با معاويه مخالفت كردى؟ خوب، همه گفتند معاويه را بگذارد در حكومت شام باقى باشد و از او عفو بشود و چرا گفتى كه من يك ساعت ظالم را نمى‏گذارم سر جاى خودش بنشيند؟ خوب، اسباب اين شد كه اشخاص بزرگ را، مثل «عمار» را اينها و چندين هزار جمعيت را به كشتن دادى!
صحیفه امام؛ ج17؛ ص169 | جماران؛ 2 دی 1361

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