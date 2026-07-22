تولید موشک و پهپاد در بحبوحه جنگ متوقف نشد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: در طول جنگ تحمیلی، روند تولید موشک‌های راهبردی هیچ‌گاه متوقف نشد و همزمان با عملیات‌های نظامی، تولید موشک و پهپاد نیز ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که تجهیزات تولیدشده مستقیماً وارد چرخه عملیاتی و جایگزین ذخایر مصرف‌شده می‌شد.

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست تبیینی فعالان تجمعات شبانه مردمی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به تجربه چند دهه تقابل و دشمنی نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار با جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: ملت ایران در این سال‌ها آموخته است که با تکیه بر توان داخلی، حفظ استقلال و ایستادگی در برابر فشارها می‌تواند مسیر پیشرفت را طی کند.

وی گفت: هرچه مقاومت ملت ایران بیشتر شده، دشمنان ناامیدتر و متزلزل‌تر شده‌اند و تجربه نشان داده است که هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است.

سردار شکارچی با اشاره به محاسبات دشمن درباره وضعیت داخلی کشور اظهار داشت: برآورد آنان این بود که در روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ مردم با شورش اجتماعی به حمایت از دشمن و مقابله با نظام جمهوری اسلامی به خیابان‌ها خواهند آمد، اما این محاسبه به‌طور کامل اشتباه از آب درآمد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: حدود یک هفته پس از آغاز جنگ 12 روزه، برخلاف پیش‌بینی دشمن، مردم حضوری گسترده و منسجم در حمایت از نیروهای مسلح داشتند و با شکل‌گیری یک آرایش مردمی، در کنار نیروهای نظامی و تحت هدایت رهبر انقلاب از کشور دفاع کردند. وی این همبستگی مردمی را یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود عنوان کرد. سردار شکارچی در ادامه سخنان خود با اشاره به آغاز جنگ ۱۲روزه بیان داشت: در کمتر از چند ساعت پس از شهادت فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، رهبر انقلاب به‌عنوان فرمانده معظم کل قوا، تمامی فرماندهان را جایگزین کردند و بلافاصله عملیات تهاجمی نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در ظاهر، آمریکا در روزهای ابتدائی این جنگ حضور علنی نداشت، گفت: اگرچه هدایت، حمایت و پشتیبانی از جنگ در قرارگاه فرماندهی و کنترل رژیم صهیونیستی با حضور آمریکایی‌ها انجام می‌شد، اما آنها تا روزهای پایانی به‌صورت مستقیم وارد میدان نشدند و در نهایت با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، حضور خود را آشکار کردند.

سردار شکارچی اظهار داشت: از روز هفتم جنگ، پس از آنکه دشمن از براندازی نظام جمهوری اسلامی و سپس تجزیه ایران ناامید شد، به‌دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ بود. در همین مقطع، شدت عملیات نیروهای مسلح نسبت به روزهای نخست افزایش یافت و با اتکا به بانک اهدافی که از قبل طراحی شده بود، ضربات سنگینی به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی وارد شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تجربیات پیشین نیروهای مسلح گفت: عملیات‌های «وعده صادق ۱» و «وعده صادق ۲» فرصت مناسبی برای آسیب‌شناسی توانمندی‌ها و نقاط ضعف دو طرف فراهم کرد. بر همین اساس، ضمن شناسایی ضعف‌های دشمن، کاستی‌های داخلی نیز در قالب رزمایش‌های اقتدار برطرف شد و همین آمادگی، زمینه‌ساز موفقیت در جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با تأکید بر اینکه هدایت رهبر شهید انقلاب، آمادگی نیروهای مسلح و الطاف الهی از عوامل پیروزی در این نبرد بود، افزود: آمریکا نیز برای جلوگیری از آنچه بی‌آبرویی خود می‌دانست، حمله محدودی به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد، اما این اقدام با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در نهایت جنگ متوقف شد.

سردار شکارچی با اشاره به تحولات پس از توقف درگیری‌ها اظهار داشت: همه طرف‌های درگیر از فرصت ایجادشده برای بازسازی توانمندی‌های خود استفاده کردند. در جمهوری اسلامی نیز از همان روزهای نخست، برآورد نیروهای مسلح این بود که احتمال وقوع جنگی دیگر با شدت و مدت بیشتر وجود دارد و بر همین اساس، روند آمادگی‌ها ادامه یافت.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، طراحی دشمن بر این اساس بود که همزمان با حملات نظامی، مردم به نفع آمریکا و نظام سلطه به خیابان‌ها بیایند تا عملیات براندازی و تجزیه کشور تکمیل شود، اما مقاومت، بصیرت و حضور مردم این محاسبه را برهم زد و دشمن تنها با بخش نظامی طرح خود وارد میدان شد و شکست خورد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه پس از این ناکامی، دشمن ترتیب اجرای برنامه خود را تغییر داد، اظهار داشت: در مرحله بعد، تصمیم بر این شد که ابتدا با ایجاد آشوب، اغتشاش و فتنه در داخل کشور، زمینه برای آغاز جنگ سخت فراهم شود. به گفته وی، این سناریو در روزهای ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه دنبال شد و قرار بود با عملیات نظامی بعدی که در ۹ اسفند برنامه‌ریزی شده بود، تکمیل شود.

سردار شکارچی تأکید کرد: با هوشیاری مردم، سرعت عمل نیروهای مسئول و راهبری هوشمندانه، خردمندانه و حکیمانه رهبر انقلاب، این فتنه نیز در مدت کوتاهی پایان یافت و اجازه داده نشد که با جنگ سخت و نیمه‌سخت ترکیب شده و به اهداف مورد نظر دشمن منجر شود.

وی گفت: پس از ناکامی در اجرای سناریوهای پیشین، دشمن دومین شکست خود را نیز تجربه کرد و بسیاری از جاسوسان، عوامل سازمان‌یافته و اعضای گروهک‌های وابسته آسیب دیدند. این موضوع ضربه‌ای جدی به محاسبات و پیش‌بینی‌های دشمن وارد کرد، اما آنها همچنان از راهبرد خود دست نکشیدند و همان سناریوی جنگ ۱۲ روزه را با تغییری اساسی دنبال کردند.

به گزارش فارس، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بیان داشت: در طراحی جدید، دشمن بر این باور بود که باید در نخستین روز جنگ، رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح را ترور کند. محاسبه آنان این بود که با حذف فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان ارشد، نیروهای مسلح از هدایت و فرماندهی محروم شده و زمینه برای تحقق اهدافی که در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به آن نرسیده بودند، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز فراهم خواهد شد.

سردار شکارچی گفت: اگر صرفاً با نگاه مادی و معادلات نظامی به این موضوع نگاه شود، شاید چنین محاسبه‌ای منطقی به نظر برسد، زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا، حذف همزمان رهبر و فرماندهان ارشد می‌تواند ساختار دفاعی کشور را با بحران مواجه کند، اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های خاص خود قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تدابیر از پیش طراحی‌شده اظهار داشت: برای چنین شرایطی نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود. رهبر شهید انقلاب پیش از این به فرماندهان نیروهای مسلح تأکید کرده بودند که هر فرمانده دو یا سه جانشین با اختیارات کافی برای خود تعیین کند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند فرماندهی و مقابله با دشمن ایجاد نشود.

وی اظهار داشت: علاوه‌بر تعیین جانشینان، تدابیر لازم برای اداره صحنه نبرد نیز از پیش ابلاغ شده بود و همین موضوع موجب شد تمامی برنامه‌ها بدون خلأ در فرماندهی اجرا شود و تدابیر ابلاغ‌شده به‌صورت کامل و بدون کم‌وکاست به اجرا درآید.

سردار شکارچی گفت: در این نبرد، هر سلاح، فناوری و جنگ‌افزاری که پیش از آن آزمایش شده اما در هیچ جنگی مورد استفاده قرار نگرفته بود، علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شد. همچنین امکانات و تجهیزاتی که برای رویارویی احتمالی در جنگ جهانی سوم پیش‌بینی و ذخیره شده بود، در این جنگ علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت.

مرکز مهم اطلاعاتی دشمن که در جنگ رمضان منهدم شد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار داشت: یکی از مراکز مهم اطلاعاتی و پردازش داده که با همکاری آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی طی بیش از ۲۰ سال در امارات ایجاد شده بود، در جریان این جنگ از بین رفت.

وی بیان داشت: همچنین مجموعه‌ای از پایگاه‌های راهبردی آمریکا در منطقه که طی بیش از پنج دهه برای آنها سرمایه‌گذاری شده بود، آسیب دید. این مجموعه شامل ۱۴ پایگاه اصلی و سه پایگاه پشتیبانی و منطقه‌ای بود که نقش مهمی در مدیریت عملیات و حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا داشتند.

سردار شکارچی با قدردانی از فعالان تجمعات شبانه مردمی گفت: تبیین ابعاد این جنگ و انتقال واقعیت‌های آن به نسل جوان و نوجوان اهمیت ویژه‌ای دارد و فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی، پشتوانه‌ای مستحکم برای رزمندگانی است که در خطوط مقدم دفاع از کشور حضور دارند.

وی اظهار داشت: دشمن بر این باور بود که با شهادت رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید و با ترور فرماندهان ارشد و حتی به شهادت رساندن کودکان بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان مدرسه میناب، زمینه برای براندازی نظام فراهم می‌شود، اما این محاسبات به نتیجه نرسید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: از دیگر اهداف دشمن، نابودی کامل توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بود تا ایران حتی امکان دفاع از خود را نیز نداشته باشد، اما این هدف نیز محقق نشد.

وی تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی، روند تولید موشک‌های راهبردی هیچ‌گاه متوقف نشد و همزمان با عملیات‌های نظامی، تولید موشک و پهپاد نیز ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که تجهیزات تولیدشده مستقیماً وارد چرخه عملیاتی و جایگزین ذخایر مصرف‌شده می‌شد.

سردار شکارچی اظهار داشت: با وجود همه امکانات اطلاعاتی و فناوری‌های پیشرفته دشمن، هنوز مراکز تولید موشکی جمهوری اسلامی ناشناخته باقی مانده و محل استقرار آنها برای دشمن مشخص نشده است.

وی با اشاره به دیگر اهداف طراحی‌شده علیه ایران گفت: تسلط بر تنگه هرمز، تصرف جزایر راهبردی خلیج‌فارس از جمله جزیره خارک و همچنین کنترل منابع نفت و گاز ایران از دیگر اهداف راهبردی دشمن بود که هیچ‌یک از آنها محقق نشد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی، پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه است و با تحقق این هدف، رژیم صهیونیستی نیز توان ادامه حیات نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق جنگ سخت قادر به شکست جمهوری اسلامی نیستند، گفت: اکنون تمرکز آنها بر جنگ نرم، ایجاد اختلاف، تضعیف انسجام ملی و دامن زدن به شکاف میان مردم و مسئولان است.

سردار شکارچی افزود: متأسفانه برخی افراد نیز با گرایش به آمریکا و غرب، ناخواسته یا آگاهانه در همین مسیر حرکت می‌کنند و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: وحدت ملی در میان مردم، میان مردم و مسئولان و همچنین میان مسئولان با یکدیگر، تعاریف مشخصی دارد و محور همه این سطوح، تبعیت از رهبر انقلاب است.

تبعیت از رهبری؛ ضامن استمرار پیروزی‌ها

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: هر آنچه جمهوری اسلامی تاکنون به دست آورده، مرهون پایبندی به آرمان‌های الهی، ولایت‌مداری و تبعیت از رهبر انقلاب بوده است و حفظ این مسیر، ضامن استمرار پیروزی‌ها و دستیابی به اهداف آینده خواهد بود.