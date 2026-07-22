ادامه بارندگی‌های فصلی در ایالت‌های پنجاب و خیبرپختونخوا پاکستان تاکنون دست‌کم ۲۳ کشته و ۵۵ زخمی برجای گذاشته و خسارات گسترده‌ای به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت خبری «دنیانیوز»، براساس گزارش سازمان مدیریت بحران پنجاب (PDMA)، در این ایالت بر اثر فروریختن سقف منازل، ریزش دیوارها، برق‌گرفتگی و دیگر حوادث ناشی از بارندگی، ۹ نفر جان باختند و ۳۶ نفر زخمی شدند.

بیشترین خسارات در شهر‌های لاهور، گوجرانواله، گجرات، پاکپتن، سیالکوت، ساهیوال، مندی بهاوالدین و بهاولنگر گزارش شده است.

همچنین بارندگی شدید موجب آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان در برخی مناطق از جمله پندی‌بهتیان، فیصل‌آباد، بهلوال و جهنگ شده است. سازمان مدیریت بحران خیبرپختونخوا نیز اعلام کرد: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی در مناطق مختلف این ایالت، ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و ۱۹ نفر زخمی شده‌اند.

قربانیان شامل ۶ مرد، ۶ کودک و دو زن هستند و تاکنون ۲۸ واحد مسکونی آسیب دیده که ۶ خانه به طور کامل تخریب و ۲۲ خانه نیز به صورت جزئی خسارت دیده‌اند.

همچنین بارندگی‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف جامو و کشمیر هند ، دست‌کم ۱۷ کشته بر جای گذاشته و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی وارد کرده است. نیرو‌های امدادی همچنان در جست‌وجوی افراد مفقودشده هستند و عملیات امدادونجات در چندین نقطه ادامه دارد.

به گفته مقام‌های محلی، بیشترین خسارت‌ها در شهرستان «پونچ» و به‌ویژه منطقه «سورنکوت» رخ داده است؛ جایی که بارش‌های شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی، خانه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را تخریب کرده و شماری از ساکنان را با خود برده است.