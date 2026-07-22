فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۶۱۷
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
استرالیا

تولد چهارقلوهای همسان در زایمانی نادر

یک زن استرالیایی پس از بارداری‌ که مسئولان بیمارستان آن را «بسیار پرخطر» توصیف کرده بودند، چهارقلوهای همسان و نادری را به دنیا آورد.
به گزارش ایسنا، این چهار نوزاد دختر که در تاریخ ۱۴ ژوئیه با عمل سزارین به دنیا آمدند، چهارقلوهای همسان بودند.
مسئولان بیمارستان اعلام کردند که مادر ۳۴ساله این نوزادان، و همسرش که پیش از این نیز صاحب چهار فرزند بوده‌اند، هنگام اطلاع از اینکه در انتظار چهارقلو هستند به‌شدت غافلگیر شدند. دکتر «الکسا بندال» که از ابتدای دوران بارداری مراقبت از مادر را برعهده داشت، احتمال وقوع بارداری چهارقلوهای همسان (شکل‌گیری چهار جنین از یک تخمک بارورشده) را «یک مورد در هر ۱۵میلیون بارداری» برآورد کرد و گفت: اینکه آنها در یک جفت مشترک رشد کنند، پدیده‌ای بی‌سابقه است.
به گزارش بی‌بی‌سی، بندال، متخصص طب مادر و جنین و متخصص زنان و زایمان اظهار داشت که چنین بارداری‌ بسیار پرخطر محسوب می‌شد و بیمارستان، مادر این چهارقلوها را در هفته بیست‌‌وپنجم بارداری برای انجام مراقبت‌های لازم بستری کرد. وی گفت: ما همیشه می‌گفتیم که اگر بتوانیم بارداری او را به هفته بیست‌‌وهشتم برسانیم، موفقیت بزرگی خواهد بود. بنابراین، اینکه چهار نوزاد زیبا و سالم متولد شده‌اند، فوق‌العاده است و ما بسیار خوشحالیم که در این ماجرا سهیم بوده‌ایم.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند