تولد چهارقلوهای همسان در زایمانی نادر

یک زن استرالیایی پس از بارداری‌ که مسئولان بیمارستان آن را «بسیار پرخطر» توصیف کرده بودند، چهارقلوهای همسان و نادری را به دنیا آورد.

به گزارش ایسنا، این چهار نوزاد دختر که در تاریخ ۱۴ ژوئیه با عمل سزارین به دنیا آمدند، چهارقلوهای همسان بودند.

مسئولان بیمارستان اعلام کردند که مادر ۳۴ساله این نوزادان، و همسرش که پیش از این نیز صاحب چهار فرزند بوده‌اند، هنگام اطلاع از اینکه در انتظار چهارقلو هستند به‌شدت غافلگیر شدند. دکتر «الکسا بندال» که از ابتدای دوران بارداری مراقبت از مادر را برعهده داشت، احتمال وقوع بارداری چهارقلوهای همسان (شکل‌گیری چهار جنین از یک تخمک بارورشده) را «یک مورد در هر ۱۵میلیون بارداری» برآورد کرد و گفت: اینکه آنها در یک جفت مشترک رشد کنند، پدیده‌ای بی‌سابقه است.

به گزارش بی‌بی‌سی، بندال، متخصص طب مادر و جنین و متخصص زنان و زایمان اظهار داشت که چنین بارداری‌ بسیار پرخطر محسوب می‌شد و بیمارستان، مادر این چهارقلوها را در هفته بیست‌‌وپنجم بارداری برای انجام مراقبت‌های لازم بستری کرد. وی گفت: ما همیشه می‌گفتیم که اگر بتوانیم بارداری او را به هفته بیست‌‌وهشتم برسانیم، موفقیت بزرگی خواهد بود. بنابراین، اینکه چهار نوزاد زیبا و سالم متولد شده‌اند، فوق‌العاده است و ما بسیار خوشحالیم که در این ماجرا سهیم بوده‌ایم.