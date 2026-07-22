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کد خبر: ۳۳۴۶۱۵
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
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علت پلمب برخی کافه‌های مرکز تهران مشکلات صنفی بوده است

در روزهای گذشته خبر پلمب برخی کافه‌های تهران رسانه‌ای شده که علت پلمب این کافه‌ها مشکلات صنفی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار تصاویر و خبر پلمب چند کافه در مرکز شهر تهران شایعاتی با موضوع برخورد مرتبط با امنیت اخلاقی در مورد این کافه‌ها منتشر شد. کافه‌های مورد اشاره هم با عدم اظهارنظر در مورد علت پلمب خود به شایعات پیرامون این موضوع دامن زدند.
با توجه به اخبار موثق دریافتی تمام کافه‌های مورد اشاره به دلیل مشکلات صنفی پلمب شده‌اند و پلمب آنها هیچ ارتباطی با مسائل مربوط به امنیت اخلاقی ندارد.

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