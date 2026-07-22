بازداشت عامل اخاذی با سوءاستفاده از دسترسی غیرمجاز به دوربین مداربسته منازل
پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از دسترسی غیرمجاز به سامانههای دوربین مداربسته منازل و واحدهای صنفی، اقدام به تهدید و اخاذی از شهروندان میکرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، با دریافت شکایات متعدد مبنی بر تهدید و اخاذی از شهروندان از طریق انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، پروندهای با موضوع دسترسی غیرمجاز به سامانههای نظارت تصویری در دستورکار کارشناسان پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. براساس این گزارش، بررسیهای تخصصی نشان داد متهم که پیشتر در زمینه نصب و راهاندازی سامانههای نظارتی فعالیت میکرد، هنگام نصب دوربینهای مداربسته دسترسی مدیریتی (Admin) سیستم را برای خود حفظ کرده و پس از اتمام کار بدون اطلاع مالکان به تصاویر دوربینها دسترسی پیدا میکرد. براساس تحقیقات انجامشده، متهم با مشاهده و استخراج تصاویر خصوصی منازل و محلهای کسب، صاحبان آنها را به انتشار تصاویر در فضای مجازی تهدید کرده و با این شیوه اقدام به اخاذی و وارد کردن فشار روانی به مالباختگان میکرد.
کارشناسان پلیس اطلاعات تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی و ردزنیهای سایبری هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از محل اختفای متهم تجهیزات الکترونیکی و ادله دیجیتال حاوی تصاویر استخراجشده کشف و ضبط شد.
رمز عبور پیشفرض دوربینها را تغییر دهید
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با هشدار درباره سوءاستفاده برخی افراد از دسترسی به سامانههای نظارت تصویری، از شهروندان خواست پس از نصب دوربینهای مداربسته، رمز عبور پیشفرض دستگاه را تغییر داده و از رمزهای پیچیده استفاده کنند، تمامی دسترسیهای ایجادشده برای فرد نصبکننده را حذف کنند، از خدمات شرکتها و افراد دارای مجوز بهره ببرند، از نصب دوربین در فضاهای کاملاً خصوصی خودداری کرده و بهصورت دورهای کاربران و دسترسیهای ثبتشده در دستگاههای DVR و NVR را بررسی کنند تا از نبود کاربران ناشناس اطمینان حاصل شود.